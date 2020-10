La famosa soap opera Un posto al sole continua a entusiasmare i suoi fan con le anticipazioni ricche di sorprese. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 5 a venerdì 9 ottobre, Guido del Bue e il suo collega Salvatore Cerruti cercheranno in tutti i modi di mettere in guardia Cotugno riguardo a Cinzia. I due vigili saranno certi che la donna voglia sfruttare le opportunità del momento e proveranno ad avvisare il loro collega, ma non sarà facile. Nel frattempo Angela scoprirà che il piccolo Jimmy è vittima di bullismo presso il campo scuola, mentre Alex e Samuel saranno assai stufi dell'atteggiamento di Patrizio e decideranno di affrontarlo una volta per tutte.

Niko pensa a Susanna

Nelle puntate di Un posto al sole che verranno trasmesse dal 5 al 9 ottobre, Niko proverà molta nostalgia per Susanna e a costo di non stare male cercherà di stordirsi. Renato si accorgerà subito delle condizioni del figlio e sarà assai preoccupato per lui. Nel frattempo, presso il Vulcano, Silvia cercherà di appianare i confitti tra i suoi dipendenti, ma non ci riuscirà: Samuel e Alex saranno ormai stufi di sopportare l'arroganza di Patrizio. In seguito Guido sarà parecchio in ansia e vorrà scoprire la verità nei confronti di Cotugno, quest'ultimo si mostrerà molto evasivo. Intanto Angela scoprirà che Jimmy sta vivendo un dramma in segreto: il bambino è vittima di bullismo.

Jimmy vittima di bullismo

Samuel e Alex si ribelleranno alla prepotenza di Patrizio, ma il loro comportamento avrà delle conseguenze. Più tardi Guido Del Bue sarà convinto che Cotugno gli abbia mentito riguardo Cinzia, così non saprà più se fidarsi del suo collega. Frattanto Jimmy sarà preso di mira da alcuni bulli, ma verrà difeso dalla sua amica Bianca.

In seguito Silvia cercherà di intervenire nella discussione tra Patrizio, Samuel e Alex, la donna riuscirà ad alleggerire le tensioni, colpevoli di aver appesantito l'atmosfera al caffè Vulcano nell'ultimo periodo. Successivamente Guido scoprirà che a casa di Cotugno è presente Cinzia, così parlerà della vicenda al suo collega Cerruti.

Leonardo mette Serena sotto pressione

Guido e Salvatore decideranno di andare a parlare con il loro collega Cotugno per metterlo in guardia riguardo il doppio gioco di Cinzia. Nel contempo Roberto Ferri sarà sempre più convinto di poter distruggere per sempre il rapporto tra Marina e Fabrizio, così porterà avanti il suo piano nei loro confronti. In seguito Jimmy ritroverà la serenità presso il campo scuola con i suoi compagni di gioco. Frattanto Niko, davanti ai problemi del figlio non saprà come comportarsi e penserà costantemente a Susanna. Successivamente Leonardo continuerà a mettere Serena sotto pressione, mentre Ferri proseguirà il suo piano con la complicità di Lara Martinelli. Infine, Marina scoprirà che Tortora è maldisposto nei suoi confronti perché in realtà è sempre stato in combutta con Roberto Ferri.