Ritorna l'angolo dedicato al programma Uomini e Donne trono over di Maria De Filippi. Nella puntata del 14 ottobre, Gianni Sperti e Aurora Tropea hanno litigato. La dama del Trono Over ha lasciato il talk show di Canale 5 in lacrime dopo aver criticato l'ex ballerino di Buona Domenica. La conduttrice Maria De Filippi è rimasta senza parole dalla reazione da parte di Aurora nei confronti del tronista.

U&D: Aurora Tropea critica il comportamento di Gianni Sperti

In queste puntate di Uomini e Donne, Gianni Sperti non è quasi mai andato d'accordo con la dama Aurora. Secondo l'ex ballerino di Buona Domenica, la donna è finta e riesce a nascondersi sempre dietro alcuni insulti velati, come quando la dama avrebbe fatto vedere una sua foto molto privata per stuzzicarlo un po'.

Ma nella puntata del 14 ottobre, Aurora ha deciso di rispondere a tutte le accuse e ha preteso dalla conduttrice di parlare.

La dama Aurora lascia il programma e se la prende con l'opinionista Sperti

Nella puntata del 14 ottobre la dama ha chiesto la parola a Maria De Filippi e si è subito rivolta ai cavalieri. Secondo la donna, nessuno l'ha mai realmente difesa dalle continue accuse e insulti da parte di Gianni Sperti. Subito dopo è scoppiata a piangere e si è rivolta alla conduttrice del talk show targato Mediaset: "Io non ci sto più, ho una dignità e non ci sto più a farmi trattare così". Inoltre, avrebbe detto che lei è troppo educata e che lui, riferendosi a Sperti, è soltanto un ignorante.

Mentre nei confronti di Tina non ha detto nulla e ha fatto tanti complimenti agli uomini presenti in studio. Infine, ha ribadito all'opinionista Gianni Sperti di essere una pessima persona e ha detto alla conduttrice che ormai non ce la fa più. Dopo aver sbottato in questo modo nello studio di Uomini e donne, Aurora si è scusata con Maria De Filippi ed è andata via in lacrime.

Sperti ha voluto giustificare la sua reazione, dicendo che Aurora spesso provoca e che in passato era stato anche offeso. L'opinionista Tina Cipollari ha dato ragione al collega, mentre una parte del pubblico avrebbe dato ragione alla dama che ha lasciato lo studio in lacrime. Molti sostenitori del programma hanno criticato duramente i modi dei due opinionisti del programma, mentre altri hanno detto che Aurora ha sbagliato a comportarsi in questo modo.

Maria De Filippi è rimasta completamente spiazzata e al momento, non sappiamo se la dama potrà ritornare nuovamente in studio. Per scoprire se Aurora avrà modo di ripensare alla sua decisione, bisognerà attendere le prossime anticipazioni del programma Uomini e Donne.