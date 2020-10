Sono passati molti mesi dall'ultima intervista che ha rilasciato l'amata protagonista di Uomini e donne Ida Platano. La donna si è defilata un po' dopo la fine della tormentata storia d'amore con Riccardo Guarnieri. Ma al giornalista che l'ha interpellata in questi giorni, però, la bresciana ha raccontato come sono andate a finire le cose col cavaliere e se in futuro potrebbe tornare a cercare l'amore nel Trono Over. La parrucchiera, inoltre, ha smentito il Gossip che la voleva legata a un uomo dopo l'addio al pugliese.

La versione di Ida sulla rottura col cavaliere di Uomini e Donne

Dovrebbe risalire a maggio scorso la separazione definitiva tra due amati protagonisti di Uomini e Donne: Ida e Riccardo si sono detti addio in primavera dopo un lunghissimo e mediatico tira e molla.

Nel numero della rivista ufficiale del programma in uscita oggi, venerdì 23 ottobre, la Platano ha parlato per la prima volta della fine della sua relazione e di che tipo di legame c'è attualmente con l'ex fidanzato. "Ora sono serena, ma ho toccato il fondo e mi sono fatta aiutare da una psicologa", ha raccontato la bresciana nell'intervista che molti siti di gossip stanno riportando in queste ore. "Tra me e Riccardo non c'è più alcun tipo di rapporto. L'ultimo scambio di messaggi risale a giugno. L'ho chiamato fino a settembre ma non ho mai ricevuto nessuna risposta", ha fatto sapere la dama.

L'amica di Gemma ha anche detto che le sarebbe piaciuto che la storia d'amore che ha vissuto con Guarnieri avesse ricevuto un altro trattamento da parte del pugliese, ma lui sembra aver scelto la strada del silenzio e dell'indifferenza dopo l'addio.

Nessun nuovo amore per la dama di Uomini e Donne

Dopo aver ufficializzato la fine della relazione con Riccardo e i rapporti pressoché inesistenti che ci sono attualmente tra lei e l'ex, Ida ha accettato di rispondere ad una domanda che tanti suoi fan avrebbero voluto farle nelle ultime settimane. Di recente, infatti, sul web ha serpeggiato il pettegolezzo secondo il quale la Platano sarebbe stata vista a cena in dolce compagnia: qualcuno ha sostenuto che la dama di Uomini e Donne fosse in pizzeria con un signore di circa 40 anni col quale sembrava avere molto feeling.

Sulle pagine del magazine della trasmissione, però, la bresciana ha smentito tutto dicendo: "Mi sono fatta una risata leggendo quella notizia. Nella mia vita non c'è nessuno tranne mio figlio. Quello con cui mi hanno vista, è un mio caro amico".

Possibile futuro a Uomini e Donne per Ida

Un'altra risposta interessante che la Platano ha dato al giornalista che l'ha intervistata per il magazine di Uomini e Donne è quella sul suo futuro in televisione.

Quando le è stato chiesto se tornerebbe mai a far parte del cast del Trono Over per cercare l'anima gemella, Ida ha fatto sapere: "Non ora, ma mai dire mai". Per il momento, dunque, la bresciana esclude un suo ritorno nel dating-show che le ha dato fama e popolarità negli ultimi anni, ma nei prossimi mesi potrebbe sentirsi pronta a voltare pagina in amore e ricominciare da zero. La parrucchiera, però, continua a seguire il programma soprattutto per vedere cosa combina l'amica Gemma Galgani. Sugli altri protagonisti del parterre, la Platano ha detto di non essere rimasta colpita da qualcuno in particolare se non da Jessica e Davide e dal bel colpo di fulmine che hanno avuto qualche settimana fa.

Chi si domandava come mai Ida non avesse ancora partecipato ad almeno una puntata di U&D dopo l'estate, adesso ha saputo che è una sua volontà quella di non tornare in studio: non è ancora il momento di rimettersi in gioco lì dove ha conosciuto e si è innamorata di Riccardo.