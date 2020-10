L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore ritornerà a partire da lunedì 26 ottobre con la messa in onda dei nuovi episodi in prima visione assoluta. Le anticipazioni rivelano che per Luciano comincerà ad essere particolarmente difficile la permanenza in casa con sua moglie Silvia e la zia Ernesta, soprattutto dopo che lui aveva scelto di abbandonare la casa coniugale. Intanto i dolci di Laura finiranno anche tra le mani della contessa Adelaide: apprezzerà oppure no il risultato finale?

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 26 ottobre: Luciano è stufo

Nel dettaglio, la prolungata permanenza di zia Ernesta in casa Cattaneo renderà la situazione molto più complicata rispetto al previsto.

Luciano che, aveva deciso di abbandonare il tetto coniugale condiviso per anni con Silvia, si è ritrovato a dover accettare la proposta di sua moglie che gli ha chiesto di 'stringere i denti' per qualche giorno per non allarmare sua zia.

Adesso, però, Luciano comincerà a essere stufo di dover mentire e per questo motivo tornerà a parlare di questa situazione con Silvia, proponendole di trovare un compromesso. Cosa succederà a questo punto? I coniugi Cattaneo potrebbero svelare il loro segreto a zia Ernesta che si tratterrà in casa loro per diverso tempo? Lo scopriremo nelle prossime puntate della soap opera di Rai 1.

I dolci di Laura vengono portati ad Adelaide: spoiler Il Paradiso delle signore del 26 ottobre

E poi ancora le anticipazioni di questa nuova puntata de Il Paradiso delle signore che andrà in onda lunedì 26 ottobre rivelano che Marcello e Salvatore saranno al settimo cielo perché Federico ha esaudito un loro desiderio.

Il giovane Cattaneo si è proposto di far assaggiare i dolci preparati da Laura a sua zia Adelaide.

Una vera e propria 'prova del 9' per i tre ragazzi che, pur essendo molto entusiasti, adesso attenderanno con trepidazione il verdetto finale della contessa. I dolci di Laura saranno stati di suo gradimento?

Marcello e Salvatore sperano vivamente di sì.

Dove rivedere le puntate de Il Paradiso delle signore

In attesa di vedere in onda questo nuovo episodio della soap che inaugurerà la settimana che va dal 26 al 30 ottobre, sabato 24 ottobre è possibile rivedere tutti gli episodi della settimana che si è appena conclusa de Il Paradiso delle signore, sul canale free RaiPremium.

A partire dalle 15:45 e fino alle 19:25 circa, verranno ritrasmessi i cinque episodi che sono andati in onda nel corso della settimana su Rai 1. Un ottimo modo per non perdersi neppure uno dei colpi di scena avvenuti all'interno del grande magazzino. Sarà possibile riguardare gli appuntamenti con la soap anche in replica streaming online accedendo al portale RaiPlay.it