Ritorna l'angolo dedicato alla soap opera napoletana di Un posto al sole con le anticipazioni delle prossime puntate che andranno in onda su Rai 3 dal giorno 26 fino al 30 ottobre 2020.

Niko sarà ormai allo sbando e con la sua depressione non riuscirà a lavorare fianco a fianco con la persona che è riuscita a tradirlo e a rovinargli la vita. Il figlio di Renato continuerà a bere durante le sue uscite notturne e l'amicizia che nascerà con il suo nuovo amico Leonardo non sarà per niente rassicurante, visto che l'ex di Serena non ha avuto un passato facile a causa della droga. Inoltre, il figlio di Renato sarà pronto a lasciare il suo posto di lavoro per cercare di allontanarsi da Susanna.

L'intervento tempestivo del padre riuscirà a farlo rimanere nello studio Navarro insieme a Susanna?

Un Posto al Sole, tutti cercheranno di aiutare Niko ad andare nuovamente avanti dopo il tradimento di Susanna

In queste prossime puntate di Un Posto al Sole, tutti saranno molto preoccupati per lo stato di salute di Niko. Susanna tenterà di riavvicinarsi per cercare di sollevargli il morale e anche la sua famiglia sarà molto presente in ogni occasione. Ma Niko sarà sempre più depresso e arrabbiato e in poco tempo non riuscirà più a svolgere il suo lavoro. Anche i suoi colleghi si mostreranno molto comprensivi e cercheranno di aiutarlo a superare questo momento molto delicato e difficile.

Upas, prossimi episodi: Niko sarà pronto a lasciare lo studio per cercare di allontanarsi il più possibile da Susanna

In questi prossimi episodi della soap napoletana che va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 20.45 circa, Niko non riuscirà più a trovare la giusta energia per portare avanti il suo lavoro e quindi penserà di abbandonare per sempre lo studio.

Una scelta che non sarà ben accolta da tutti i suoi colleghi che faranno di tutto per convincerlo a restare ancora con loro. Ma Niko sarà abbastanza convinto di questa sua decisione, con la grande voglia di allontanarsi il più possibile dalla donna che nel giro di pochi giorni è riuscita a spegnere tutti i suoi sogni.

Ma quando il Poggi sarà pronto a lasciare, interverrà il padrea che tenterà di farlo ragionare. Renato gli dirà che è ancora molto giovane e che avrà tanto tempo per cercare una nuova donna e ricostruire da zero tutta la sua nuova vita sentimentale. Ma per quanto riguarda invece il campo lavorativo, il saggio Renato consiglierà a Niko di non lasciare il lavoro e di provare ad andare ancora avanti.

Per scoprire tutte le prossime anticipazioni della soap opera di Un Posto al Sole, bisognerà attendere le prossime puntate che saranno trasmesse su Rai 3.