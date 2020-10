Martedì 20 ottobre è andato in onda uno degli episodi di Un posto al sole più intensi e drammatici di questa stagione. La puntata ha raccontato tre storyline differenti, ma l'attenzione era principalmente rivolta a quello che sarebbe accaduto a Serena. L'episodio di lunedì 19 ottobre si era infatti concluso con un drammatico cliffhanger che ha mostrato la donna piegata dal dolore a causa di tremende fitte. Serena si è poi accorta di avere delle perdite di sangue e la visione della donna sola, impaurita e in lacrime ha messo fine alla puntata. Purtroppo i timori dei fan si sono rivelati fondati e, nell'episodio di martedì 20 ottobre, è stato svelato che la donna ha effettivamente perso il bambino.

Durante la puntata si è potuto assistere inoltre alla scelta coraggiosa di Giulia di raccontare in radio come è stata truffata da Marco Modica e al ritorno di Alberto e Clara. A seguire un riassunto della puntata di Un posto al sole di martedì 20 ottobre, incentrato sulla vicenda di Serena.

Serena perde il bambino

La questione della paternità del bimbo che portava in grembo Serena ha appassionato molto i fan, anche se in realtà non c'era alcun segreto, il bambino era di Leonardo, come è stato detto sin da subito. Dopo aver mostrato l'intervista di Michele a Giulia Poggi e la turbolenta vita di coppia di Alberto (Maurizio Aiello) e Clara (Imma Pirone) ci è stato rivelato il destino di Serena (Miriam Candurro).

La donna ha chiamato Ornella (Marina Giulia Cavalli) per ottenere soccorso ed in seguito è giunto Leonardo che ha accompagnato la donna in ospedale. Qui viene svelato che Serena ha perso il bambino. A questo punto Leonardo ha cercato di rincuorarla ma la donna non è stata in grado di dar libero sfogo alle sue emozioni, apparendo in un stato quasi catatonico.

La reazione della donna è sicuramente giustificata, ma risulta alquanto significativo il fatto che Serena sia riuscita a scoppiare in un pianto liberatorio solo dopo poco rispondendo al telefono a Filippo (Michelangelo Tommaso).

Leonardo colpisce Filippo

Quello che è accaduto in seguito, a casa di Filippo, ha delineato la strada che prenderanno gli episodi di Un posto al sole nel prossimo futuro.

Per quanto non abbia voluto allontanare Leonardo, Serena è apparsa decisamente fredda nei confronti di quest'ultimo. Di sicuro la notizia sconvolgente giustifica il suo stato, ma la donna è sembrata voler cercare solo ed esclusivamente Filippo. Ovviamente Leonardo ha intuito quello che stava accadendo e ha avuto una reazione eccessiva. La frustrazione del momento lo ha portato ad affermare che Serena abbia fatto di tutto per perdere il bambino. Infine quando Filippo lo ha invitato alla calma Leonardo, preso dall'ira, lo ha colpito con un pugno al volto, ponendo così fine all'episodio.