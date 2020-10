Le anticipazioni delle nuove puntate di Beautiful in programma dal 25 al 31 ottobre 2020 rivelano che ci sarà un drammatico incidente per Thomas che, dopo uno scontro con Brooke, sarà costretto ad essere ricoverato in ospedale. Una scena raccapricciante anche per suo padre Ridge che, assisterà a tutto in diretta e non potrà non essere adirato e al tempo stesso mortificato dall'atteggiamento di Brooke. Flo, invece, finirà in prigione.

Beautiful, spoiler puntate 25-31 ottobre: Thomas in pericolo

Tutto succederà nel momento in cui Thomas si recherà a casa di Hope per avere un confronto con la donna e per chiederle scusa per il male che le ha procurato in questi mesi.

Il confronto tra i due verrà osservato in lontananza da Brooke che tuttavia ad un certo punto deciderà di intervenire in prima persona.

Ci sarà un momento in cui Thomas sarà particolarmente vicino ad Hope e Brooke, temendo che il figlio di Ridge stesse facendo del male a sua figlia, deciderà di intervenire. La donna si scaglierà contro Thomas al punto da causarne la caduta, seppur accidentale, dalla scogliera.

Ridge assiste alla caduta di Thomas: gli spoiler di Beautiful

Una scena a dir poco choc che verrà vista in presa diretta anche da Ridge, che si troverà ad arrivare alla casa sulla scogliera, proprio in quei precisi istanti. Subito dopo il drammatico incidente, Thomas verrà portato con estrema urgenza in ospedale: dopo la brutta caduta rischierà grosso e sarà necessario sottoporlo a tutti i dovuti accertamenti.

Intanto, però, Ridge vuole vederci chiaro su quanto è accaduto a suo figlio. Per il Forrester non ci sono dubbi sul fatto che Brooke sia la vera responsabile di questa disgrazia ma la Logan si difenderà da tutte le accuse e proverà a spiegare la sua versione dei fatti. Così Ridge chiederà aiuto alla stessa Hope, che in quel momento era lì con loro, sperando che la ragazza dica la verità.

Flo viene arrestata ma Shauna non si arrende: spoiler Beautiful fino al 31 ottobre

Anche il detective Sanchez comincerà ad indagare sull'incidente avvenuto a Thomas e solleverà dei dubbi che non piaceranno per nulla a Ridge, al punto che si scaglierà duramente contro di lui. Occhi puntati anche su Flo: le anticipazioni delle nuove puntate di Beautiful in onda dal 25 al 31 ottobre 2020 rivelano che la ragazza verrà arrestata ma sua mamma non si arrenderà al suo destino.

Shauna, infatti, deciderà di rivolgersi a Quinn sperando che possa darle una mano nel riuscire a trovare un avvocato che si occupi del caso di sua figlia. E Quinn si schiererà dalla parte della ragazza: incontrerà suo figlio Wyatt e proverà a giustificare l'atteggiamento assunto da Flo, chiedendogli di perdonarla.