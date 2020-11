Oggi, venerdì 13 novembre, è stata registrata la prima puntata della ventesima edizione di Amici. Le anticipazioni che riporta News U&D informano i telespettatori di come è stata formata la classe 2020/2021. Maria De Filippi ha spiegato che i nuovi allievi vivranno da subito nelle casette dove solitamente trascorrono il serale e, a causa del coronavirus, dovranno cucinare e pulire da soli. Ad accogliere i cantanti e i ballerini di quest'anno c'erano tanti artisti che sono stati lanciati dal talent-show di Canale 5: solo Emma Marrone era in collegamento da Milano.

Tante novità per la nuova classe di Amici

La ventesima edizione di Amici è ufficialmente partita: lo speciale che sarà trasmesso il 14 novembre, infatti, è stato registrato in queste ore, per cui sono già disponibili le anticipazioni di quello che è successo in studio. Maria De Filippi ha illustrato le tante novità che sono state apportate al suo programma a causa dell'emergenza coronavirus: i ragazzi che entreranno a far parte della classe 2020/2021 non vivranno più in un hotel di Roma, ma soggiorneranno da stasera nelle casette presenti negli studi Elios (quelle dove di solito si trasferiscono gli allievi durante il serale). I banchi a disposizione quest'anno sono numerosi, ma cantanti e ballerino dovranno meritarseli ogni settimana: i professori potranno confermare oppure mettere a rischio un talento dopo aver visto il suo rendimento a lezione.

Ritorni illustri dietro ai banchi di Amici 20

La puntata che il pubblico vedrà sabato 14 novembre è iniziata in modo insolito: i banchi della nuova classe di Amici sono stati coperti da un telo, sotto al quale sono presenti tanti ex allievi che si sono distinti nel talent-show come cantanti o ballerini.

Ogni talento che ha ricevuto almeno due 'sì' dalla commissione (composta da tre professori di canto e tre di ballo), è entrato di diritto nel cast del programma e ha potuto scegliere il posto da occupare nella scuola. Ogni new entry ha fatto il nome dell'ex protagonista da "spodestare" il quale ha potuto assistere al filmato che riassumeva il suo percorso ad Amici.

Gli artisti che hanno accettato di accogliere gli allievi della ventesima edizione, sono stati: Alessandra Amoroso, Andreas Muller, Annalisa Scarrone, Riki, Irama, Diana Del Bufalo, Giordana Angi, Alessio Gaudino, Gabriele Esposito, Gaia Gozzi, Umberto Gaudino, Elena D'Amario e Elodie Di Patrizi. Emma Marrone, invece, era in collegamento da Milano: la cantautrice non è riuscita a raggiungere Roma a causa dell'impegno che ha con X Factor.

Due nuove professoresse ad Amici 20

Tra le tante novità che la ventesima edizione di Amici propone al pubblico, spiccano anche due new entry nella commissione. Ai veterani Rudy Zerbi, Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Anna Pettinelli, quest'anno si aggiungono Arisa per il canto e Lorella Cuccarini per il ballo.

Le anticipazioni che ha riportato il blog, inoltre, fanno sapere che Maria De Filippi ha spiegato che in questa stagione del suo talent-show non ci saranno sfide con persone esterne: gli allievi dovranno convincere gli insegnanti ogni settimana, fino ad approdare all'ambitissimo serale.

Il coronavirus, dunque, ha costretto la redazione di Amici a cambiare tanto del suo solito regolamento: cantanti e ballerini vivranno sin da subito nelle casette degli studi Elios, nessuno da fuori potrà entrare nel cast a programma già iniziato e i ragazzi dovranno provvedere a pulire e cucinare per far sì che si abbiano meno contatti umani possibili.