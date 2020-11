Sabato 14 novembre su Canale 5 a partire dalle ore 15:35 andrà in onda una nuova puntata di Verissimo. Silvia Toffanin inviterà nel suo studio Manuela Arcuri per avere la sua versione dei fatti in merito al coming out di Gabriel Garko. Durante la registrazione, la showgirl ha parlato anche dell’Ares-gate scoppiato nella Casa del Grande Fratello Vip 5.

Arcuri: ‘Forse sono caduta anch’io nella rete’

Dopo Eva Grimaldi, Silvia Toffanin ha voluto intervistare Manuela Arcuri. Nel corso dell’intervista, l’attrice di Latina ha parlato della storia d’amore avuta in passato con Gabriel Garko.

La 43enne ha spiegato che era innamorata del suo collega, non ha mai dunque dubitato del suo orientamento o dei suoi gusti: “Forse sono caduta anch’io nella rete di qualcosa di organizzato a tavolino”.

L’attrice ha confidato alla padrona di casa che da parte sua la liaison era vera. A questo punto non è in grado di dire se anche dall’altra parte lo fosse: “Ero innamorata e tra noi c’era una grande attrazione fisica”. Sebbene l’attrice abbia sottolineato che la relazione sia durata qualche mese, per lei Gabriel era il suo fidanzato a tutti gli effetti.

In merito al coming out di Gabriel Garko avvenuto nel giardino del Grande Fratello Vip 5, Manuela Arcuri ha dunque spiegato di non avere mai ricevuto una conferma dal diretto interessato. Fino a quel momento aveva sentito solamente delle voci in merito. La 43enne ha spiegato a Silvia Toffanin di avere contattato Garko durante il periodo di lockdown e dopo, ma di non aver mai ricevuto risposta.

La Arcuri sostiene che lavorerebbe nuovamente con Gabriel, perché da parte sua non è cambiato nulla. Poi, con un velo di rammarico ha aggiunto: “Mi dispiacerebbe se mi avesse preso in giro per apparire quello che non era”.

Il commento sull’Ares-gate

Nell’intervista rilasciata a Verissimo, Manuela Arcuri ha detto la sua anche sull’Ares-gate, deflagrato nella casa del Grande Fratello Vip dopo le confessioni di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra.

La 43enne ha ribadito per l’ennesima volta di aver sempre lavorato bene con l'ormai famigerata casa di produzione.

Nel futuro di Manuela Arcuri ci sono un nuovo film e una nuova serie televisiva. Dopo l’esperienza a Ballando con le Stelle dello scorso anno, la 43enne di Latina è tornata anche ad occuparsi della propria vita privata, una vita caratterizzata dal compagno Giovanni Di Gianfrancesco e dal figlio Mattia di 6 anni.