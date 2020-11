Ritorna l'appuntamento con Amici 20, il talent show più famoso del piccolo schermo ideato e condotto da Maria De Filippi. Le anticipazioni della prima puntata in onda sabato 14 novembre su Canale 5 rivelano che ci sarà il gradito ritorno in studio degli ex allievi che hanno ottenuto il successo proprio dopo la partecipazione al programma tra cui Alessandra Amoroso e Emma. Occhi puntati anche sulle new entry del corpo docenti di questa ventesima stagione del talent show: tra questi segnaliamo l'arrivo di Arisa nelle vesti di nuova docente di canto.

Amici 20, le anticipazioni della prima puntata: i nuovi insegnanti

Nel dettaglio, tra i nuovi insegnanti di Amici 20 oltre alla cantante Arisa che sarà insegnante all'interno della scuola assieme a Rudy Zerbi e Anna Pettinelli ci sarà una novità anche nel settore danza. Oltre alle confermatissime Alessandra Celentano e Veronica Peparini arriverà Lorella Cuccarini, showgirl e conduttrice a tutto tondo.

Per la Cuccarini si tratta della sua prima vera e propria esperienza nel cast del talent show di Canale 5 dopo che in passato aveva vestito i panni di giurata in alcune puntate del serale. E per la conduttrice, reduce dall'annata non proprio felice a La Vita in diretta su Rai 1, si tratta anche di un ritorno a Mediaset, dove in passato ha presentato diverse trasmissioni di grande successo.

Le anticipazioni della prima puntata di Amici 20 registrata questo pomeriggio e in onda sabato 14 novembre su Canale 5, riportate in queste ore sulle pagine de 'La Nostra Tv' e della pagina social 'AmiciiNews', rivelano che ci sarà il ritorno della maggior parte degli artisti di successo delle passate edizioni del programma che festeggeranno con 'mamma Maria De Filippi' il ventennale del programma.

Il ritorno degli ex concorrenti di Amici nella prima puntata del 14 novembre

Tra questi ci sarà Alessandra Amoroso che assieme ad Emma Marrone (che sarà in collegamento e non fisicamente presente in studio) sono le due artiste che hanno ottenuto maggior successo nel corso di questi anni, vendendo milioni di copie con i loro album e singoli.

E poi ancora è prevista la partecipazione di Annalisa, Elodie, Diana Del Bufalo (che prossimamente rivedremo nel cast della fiction Che Dio ci aiuti 6 in onda su Rai 1), Andreas, Giordana, Alessio Gaudino, Giulia Pauselli, Irama e Riki. Non mancherà neppure l'ultima vincitrice del programma: Gaia Gozzi che in queste settimane sta continuando a spopolare con il brano 'Coco Chanel'.

Tra le novità di questa edizione, il cambio regole per i concorrenti che sono stati ammessi a questa prima fase del programma: fin dal primo momento, causa Covid-19, vivranno all'interno degli studi Elios da dove va in onda il talent show e saranno sottoposti a dei continui controlli con tamponi molecolari.