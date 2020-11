Domenica 15 novembre a partire dalle ore 14 su Canale 5, andrà in onda un nuovo episodio di Beautiful.

I fan della soap tv americana conosceranno finalmente la decisione di Ridge Forrester in merito alla scarcerazione di Flo. Lo stilista, dopo molti tentennamenti, accetterà di firmare l'accordo di immunità che permetterà alla ragazza di tornare in libertà. Di tutto ciò, Brooke e tutta la famiglia saranno ancora all'oscuro e solo con il prosieguo delle puntate si scoprirà quale sarà la loro reazione. Non è difficile supporre che Logan non la prenderà affatto bene e questo potrebbe minare ancor di più il matrimonio tra i due, già in crisi a causa di Thomas.

Anticipazioni Beautiful: Ridge accetta l'accordo con Flo per salvare Thomas

Intrighi e colpi di scena saranno gli ingredienti principali anche dell' episodio domenicale di Beautiful. Dalle anticipazioni si vedrà come Ridge sarà ormai giunto a una decisione in merito all'accordo di immunità proposta dalla polizia a Flo. La ragazza avrà ottenuto questo beneficio dopo aver collaborato con gli inquirenti per sgominare i loschi traffici di Reese. Per ottenere la libertà però, ci sarà bisogno del consenso di Forrester. Quest'ultimo sarà molto indeciso sul da farsi. Da un lato vorrà che Flo rimanga in carcere e paghi per i crimini commessi, dall'altra sarà consapevole che solo accettando l'accordo, Thomas non finirà dietro le sbarre.

Flo tornerà in libertà, come la prenderà Brooke?

Anche Shauna avrà fatto pressioni su Ridge per far scarcerare Flo ma, solo con l'arrivo del detective Sanchez, si scoprirà quale sarà la decisione dello stilista. Ridge accetterà di firmare l'accordo, ma farà presente che lo farà solo per il bene di Thomas.

Shauna sarà al settimo cielo e non vedrà l'ora di vedere Flo in libertà. Intanto Sanchez predisporrà tutti i moduli necessari alla sua scarcerazione, che avverrà presumibilmente quella stessa giornata. Intanto Ridge dovrà trovare un modo per informare Brooke e tutta la famiglia della decisione presa.

Beautiful, trama 15 novembre: Flo stupita dall'aiuto di Ridge Forrester

Dando uno sguardo alle anticipazioni, Flo rimarrà senza parole di fronte all'aiuto inaspettato di Ridge. La ragazza, tra le lacrime, gli dirà di non meritarsi tutto ciò e lo stilista sarà pienamente d'accordo con lei. La figlia di Shauna inoltre gli prometterà che, una volta uscita dal carcere, farà di tutto pur di riguadagnare la fiducia e il rispetto di tutti.

Dando uno sguardo alle trame successive, si vedrà come la decisione di Ridge manderà su tutte le furie Brooke. Ancora una volta Forrester avrà agito solo per proteggere il figlio, a discapito di tutto il resto. Tra i due coniugi andrà in scena una lite furibonda, nella quale Brooke dirà al marito di non volere assolutamente che Thomas metta piede in casa sua.

Per scoprire cosa accadrà al matrimonio dei Forrester, non resta che attendere le prossime anticipazioni di Beautiful.