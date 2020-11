Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta con DayDreamer - Le ali del sogno e le anticipazioni della prossima puntata, in programma domenica 6 dicembre, rivelano che Sanem dovrà lottare molto per riconquistare il cuore del suo amato Can. Quest'ultimo non ha gradito per niente le bugie che gli sono state raccontate dalla giovane Aydin, la quale gli ha tenuto nascosto l'accordo segreto che aveva firmato con Enzo Fabbri. Un durissimo colpo per il giovane Divit, che deciderà di prendersi qualche giorno di relax per staccare la spina e riflettere: Sanem, però, non mollerà la presa e alla fine i due si ritroveranno a dover affrontare una terapia di coppia.

DayDreamer, le anticipazioni del 6 dicembre: Can vuole stare un po' da solo

Nel dettaglio, dopo aver appreso la notizia del "tradimento" da parte di Sanem, Can deciderà di trascorrere qualche giornata lontano da Istanbul. Stando lontano dalla città e dai problemi che sono insorti nel corso delle ultime settimane, il fotografo avrà la possibilità di capire anche in che direzione andare per quanto riguarda il suo futuro lavorativo.

Oltre a essere un bravo e perspicace pubblicitario, Can è anche un abile fotografo di successo e questa sua passione non l'ha mai abbandonato, anzi potrebbe tornare a essere predominante all'interno della sua vita.

Sanem non si arrende e prova a riconquistare Can

Sanem però, nonostante il rifiuto da parte del suo amato, deciderà di non rassegnarsi e passerà anche lei qualche giorno all'interno dello stesso albergo dove si trova Can.

Le anticipazioni della nuova puntata di DayDreamer in onda domenica 6 dicembre su Canale 5, raccontano che questa sarà l'occasione per i due per parlare e soprattutto dar voce ai pensieri più intimi che abitano nei loro cuori.

In particolar modo Can sa benissimo di essere ancora innamorato di Sanem, ma l'ennesima bugia che le ha raccontato la ragazza lo porterà a mettere in discussione la fiducia che ha nei suoi confronti e tutto diventerà più difficile e complicato.

Terapia di coppia per Can e Sanem: anticipazioni DayDreamer del 6 dicembre

Nonostante i dubbi di Can, la ragazza continuerà a non perdere la fiducia di poterlo riconquistare e le anticipazioni della puntata di DayDreamer del 6 dicembre rivelano che si iscriveranno a un seminario di sviluppo personale partecipando così a una sorta di terapia di coppia collettiva.

E il tema del primo incontro al quale prenderà parte la coppia sarà proprio quello delle menzogne. Un argomento che sarà motivo di confronto ma anche di scontro tra i due innamorati, che finalmente potranno guardare i loro problemi sentimentali da una prospettiva diversa. Riuscirà Sanem a riconquistare pienamente il giovane Divit?