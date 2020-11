Andrà in onda domenica 22 novembre su Canale 5, prima di Domenica Live, una nuova puntata di DayDreamer - Le ali del sogno. Per Sanem si prospetterà un periodo molto difficile: Can scoprirà la verità sull'accordo che la sua fidanzata ha stretto con Enzo Fabbri riguardo il profumo prodotto proprio da lei. Furioso, l'affascinante fotografo riuscirà a far finire dietro le sbarre sia l'imprenditore italo-francese che la perfida Aylin, ma poi deciderà di allontanarsi da Sanem. Can sarà deluso nell'apprendere che la sua innamorata gli ha tenuto nascosto un fatto così importante.

Aylin e Fabbri dietro le sbarre

Nuove avventure di Can e Sanem attendono i telespettatori di DayDreamer. La puntata che verrà trasmessa domenica 22 novembre rappresenta un punto di svolta non solo per la coppia principale della soap turca, ma anche per gli altri personaggi che animano la Frikri Harika. Can scoprirà, attraverso la ex collaboratrice di Enzo Fabbri, che l'imprenditore italo-francese e la sua fidanzata hanno stretto un accordo segreto riguardante la fragranza che per il fotografo rappresenta proprio l'amore che prova per la Aydin.

Dopo aver appreso questa amara verità, Can deciderà di denunciare sia Fabbri che Aylin, colpevole di aver fatto dei piani contro la legge per distruggere l'agenzia pubblicitaria.

Emre ed il fratello riusciranno a riprendersi le quote dalla Frikri Harika, ma allo stesso tempo si libereranno per sempre dei due nemici che saranno portati in carcere. Can discuterà con Sanem che le gli ha mentito dicendo nuove bugie a lui insopportabili. Il ritorno di Polen nella vita del fotografo avrà un risvolto che per Aydin potrebbe rivelarsi deleterio.

L'ex fidanzata farà a Can un'offerta di lavoro nei Balcani che potrebbe allontanarlo per sempre da Sanem.

Can e Sanem sempre più distanti

Nel quartiere delle Aydin continuano le discussioni tra Mevkibe e Nihat. La mamma di Sanem aprirà una bottega per vendere prodotti bioogici, ma non avendo la licenza sarà una facile preda di Aysuhn.

La mamma di Muzaffer la denuncerà e la donna sarà costretta a chiudere il suo negozietto, ma una dopo una discussione con il marito, Mevkibe deciderà di riaprire un negozietto proprio di fronte a quello di Nihta per fargli concorrenza.

Mentre tutti gli amici della coppia tenteranno di far riavvicinare Can e Sanem, sempre più distanti, Huma farà di tutto per spingere il figlio tra le braccia di Polen, la quale avrà tutte le intenzioni di riconquistare il suo ex fidanzato di cui è ancora innamorata. Le prossime puntate di DayDreamer vedranno Sanem intenta a riconquistare la fiducia dell'uomo che ama ma ben presto nuovi personaggi faranno il loro ingresso nella soap rimescolando le carte in tavola.