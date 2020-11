I colpi di scena non mancheranno nel corso delle prossime puntate di DayDreamer e le anticipazioni turche rivelano che ci saranno un bel po' di novità riguardanti la coppia composta da Can e Sanem. I due, infatti, saranno alle prese con un nuovo momento di crisi e questa volta a separarli ci penserà Yigit che, addirittura. chiederà alla Aydin di sposarlo. Intanto, però, gli amici di Sanem e Can non demorderanno e proveranno in tutti i modi a far tornare il sereno tra di loro, anche se non sarà facile. Tuttavia, l'occasione per rivederli di nuovo uniti sarà data da un neonato che per qualche ora riuscirà a far scomparire il clima di astio tra i due.

DayDreamer, le nuove anticipazioni turche: un neonato farà riappacificare Can e Sanem

Nel dettaglio, dopo la proposta di matrimonio di Yigit che lascerà definitivamente senza parole Sanem, Aziz e Mihiriban si metteranno al lavoro per poter escogitare un nuovo piano che abbia come fine quello di riuscire a far trionfare di nuovo l'amore tra Can e Sanem, prima che i vecchi rancori portino i due a dirsi addio definitivamente e a lasciarsi alle spalle la loro storia.

E così la coppia costringerà Sanem a fare da babysitter per qualche ora ad un tenero neonato, figlio di una carissima amica di Mihiriban. Quest'ultima, riuscirà a convincere la Aydin dicendole che la sua amica ha un importante cena a cui non può mancare e per questo motivo chiederà a Sanem il favore di tenere per un po' di tempo il bambino.

Can e Sanem: ritorna l'idillio

Alla fine Sanem non si tirerà indietro e il piano della coppia Mihiriban-Aziz darà l'effetto sperato. Una volta rimasta da sola con il neonato, Sanem verrà prontamente raggiunta da Can: suo padre, infatti, gli chiederà di portare alla Aydin un suo messaggio e di conseguenza il fotografo non potrà tirarsi indietro.

Le anticipazioni delle puntate turche di DayDreamer rivelano che una volta arrivato a casa, Can non potrà fare a meno di notare la presenza del neonato che lo colpirà subito e così si offrirà di dare una mano alla sua ormai ex fidanzata nella gestione del bambino.

Tra Can e Sanem, quindi, si prenderanno cura assieme del neonato e tra i due si verrà subito a creare una perfetta alchimia.

Sanem corre da Can dopo la rivelazione di Yigit: le anticipazioni turche di DayDreamer

Il clima romantico, dettato dalla presenza del tenero bambino, porterà la coppia a riconciliarsi ma questo idillio non durerà molto.

Nel momento in cui Yigit tornerà da Sanem, le confesserà di aver ascoltato una conversazione tra Can e suo padre Aziz e di aver scoperto che il fotografo sarebbe di nuovo in procinto di partire.

Le anticipazioni di DayDreamer rivelano che questo sarà un duro colpo per la Aydin che correrà subito al porto alla ricerca di Can.