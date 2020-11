Nelle prossime puntate di DayDreamer la crisi tra Can e Sanem potrebbe arrivare a un punto di non ritorno. Un "passo falso" di Can li porterà a litigare pesantemente, ma allo stesso tempo la giovane Aydin troverà l'ispirazione per presentare alla casa editrice americana il suo primo libro. Le incomprensioni della coppia, però, potrebbero essere usate abilmente da Yigit per "tirare l'acqua al suo mulino".

Can fa leggere a un suo amico editore gli scritti di Sanem

Can non riuscirà a reggere il rapporto di complicità che si creerà tra Sanem e Yigit, soprattutto quando quest'ultimo farà alla ragazza un'offerta che attendeva da tutta una vita: la possibilità di pubblicare il suo primo romanzo.

Yigit, infatti, riceverà per Sanem una vantaggiosa offerta da una casa editrice americana, disposta a pubblicare gli scritti della giovane Aydin.

Can non prenderà bene la notizia, perché crederà che la sua fidanzata sia stata "raggirata" da Yigit, ma quando scoprirà che l'offerta è reale proverà a trovare un modo per allontanare Sanem da Yigit. Per questo la porterà in un ristorante e le farà conoscere Fikret, un suo vecchio amico che a capo di una nota casa editrice turca. Can gli ha fatto leggere alcuni appunti di Sanem riguardanti alcune campagne pubblicitarie fatte all'interno della Fikri Harika. L'uomo elogerà l'operato della giovane Aydin e si renderà disponibile per pubblicare il suo primo romanzo.

Can e Sanem litigano pesantemente

Sanem non prenderà bene la sorpresa che l'è stata fatta da Can. Strapperà il biglietto da visita che le ha lasciato Fikret e abbandonerà il ristorante. La ragazza si sentirà umiliata, in quanto l'azione di Can le ha fatto pensare che puoi riuscire a pubblicare un libro solamente grazie alle conoscenze del suo fidanzato.

Non ha gradito che abbia fatto leggere i suoi scritti a Fikret, l'ha fatta sentire una fallita. Can continuerà ad affermare che lui l'ha fatto solo per amore, ma la fidanzata non la penserà allo stesso modo: si convincerà che Can vuole solamente manovrare la sua vita.

Il gesto di Can manderà ulteriormente in crisi Sanem, che non troverà l'ispirazione per scrivere qualcosa da inviare alla casa editrice americana.

Arriverà sul punto di arrendersi, di perdere l'importante opportunità che l'è stata offerta da Yigit, ma improvvisamente le verrà in mente un'idea: raccontare la sua storia con Can che ha scritto, giorno dopo giorno, sul suo diario.

La ragazza vorrà farlo, ma solamente se il suo fidanzato le darà il consenso di pubblicare. Le cose, però, non saranno semplici come previsto. Infatti tra di loro si metterà in mezzo Yigit e a causa sua il rapporto tra Can e Sanem sarà definitivamente in bilico.