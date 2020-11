Prosegue l'appuntamento con DayDreamer - Le ali del sogno e le anticipazioni delle nuove puntate turche che andranno in onda su Canale 5 rivelano che ci saranno dei risvolti inaspettati in merito alla love story tra Can e Sanem. Dopo l'addio improvviso del fotografo, si assisterà al suo ritorno a distanza di un anno: il giovane Divit ritornerà anche per riconquistare di nuovo il cuore della sua amata che per tutto questo tempo non l'ha mai dimenticato. Ma il colpo di scena avrà come protagonista Yigit che, geloso del rapporto tra Can e Sanem, metterà nei guai la ragazza tanto da farle rischiare di finire in carcere.

DayDreamer, le anticipazioni turche: Can ritorna e rivuole Sanem

Nel dettaglio, dopo il ritorno di Can a Istanbul si assisterà a una ripresa del rapporto con Can e questa situazione manderà fuori di testa Yigit che non ha mai nascosto il suo sentimento (non ricambiato) nei confronti della giovane Aydin.

E così, non potendo contare sul sostegno di Huma, deciderà di mettere a punto un nuovo terribile piano mirato alla distruzione del rapporto tra i due amanti.

Yigit così si rivolgerà a Bulut e lo convincerà a non fidarsi del giovane Divit. Il nuovo amico di Sanem avendo visto con i suoi stessi occhi il "potere distruttivo" che Can ha avuto sulla ragazza, deciderà di fidarsi delle parole di Yigit, ignaro però del vero piano diabolico che sta per mettere in atto.

Yigit contro Can e Sanem

E così le anticipazioni delle nuove puntate turche di DayDreamer - Le ali del sogno raccontano che Yigit deciderà di contattare Cemal, ancora profondamente scosso e amareggiato dal fatto che abbia perso la causa contro Sanem e le sue prodigiose creme.

Grazie anche all'intervento di Can e del suo avvocato, la minore delle Aydin riuscirà ad avere la meglio e a entrare in possesso dei brevetti di tutte le creme ma Yigit ha ancora un asso nella manica per fare in modo che non ci sia il rilancio della Fikra. L'uomo, infatti, è convinto che un possibile fallimento del progetto possa rimettere in crisi la coppia Can-Sanem e così persuaderà Cemal per una messinscena terribile.

Sanem viene denunciata e rischia il carcere: anticipazioni turche di DayDreamer

L'editore convincerà Cemal a pagare un contadino locale, il quale dovrà sporgere denuncia alla Polizia contro le creme messe in commercio da Sanem, evidenziandone gli effetti indesiderati. Tutto questo mentre Can e Sanem proveranno a riavvicinarsi sempre più e a riprendere in mano le redini della loro storia.

Le anticipazioni turche di DayDreamer rivelano che la denuncia contro Sanem porterà scompiglio: le creme messe in commercio verranno così sequestrate e la ragazza rischierà seriamente di finire in carcere nel caso in cui non venisse fuori la verità sul piano diabolico di Yigit.