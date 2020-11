Proseguono le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno: le news provenienti dalla Turchia si concentrano sul ritorno di Can a Istanbul. Dopo un anno di viaggi in giro per il mondo sulla sua barca, il maggiore dei fratelli Divit tornerà nella sua città, ma non tutti lo accoglieranno come lui si aspettava. In particolare, la famiglia Aydin dimostrerà subito un certo fastidio: dopo aver visto la dolce Sanem soffrire molto, i suoi cari saranno preoccupati che rivedere il suo ex fidanzato possa gettare di nuovo la ragazza nella disperazione.

Leya cerca di proteggere sua sorella Sanem

Le anticipazioni della puntate turche di DayDreamer hanno dei risvolti davvero interessanti.

I telespettatori della soap con Can Yaman e Demet Ozdemir potranno vedere come reagirà Sanem al ritorno di Can: la ragazza, divenuta una scrittrice famosa, chiederà al suo ex di andare via durante il loro primo incontro. La giovane, infatti, durante l'assenza del fotografo ha fatto i conti con un crollo emotivo che l'ha costretta ad un ricovero e a fare uso di psicofarmaci. Proprio per tale ragione, sia Leyla che Mevkibe cercheranno di proteggere la loro cara.

Leyla, infatti, metterà in guardia Sanem chiedendole di trovare una sistemazione per Can che sia lontana da lei. Infatti, Aziz fingerà di essere malato per costringere il figlio a restare in città, ma la moglie di Emre temendo che il contatto con la sua sorellina possa spingerla a ripercorrere una strada per lei dolorosa, chiederà a Sanem di contattare una sua vicina di casa: il motivo della richiesta di Leyla sarà legato alla sua intenzione di far abitare Can in un'altra casa che non sia la sua.

Mevkibe infastidita dal ritorno di Can

Allo stesso modo, anche Mevkibe e Nihat non nasconderanno di essere infastiditi dal ritorno di Can. Durante una cena a cui saranno presenti tutti, la mamma di Sanem non mancherà di fare delle battutine nei confronti del suo ex genero, il quale non potrà fare altro che essere a disagio.

Sarà poi Nihat stesso a raccontare a Can il motivo della reazione della moglie alla sua presenza a tavola. Can apprenderà dei dodici mesi di sofferenza di Sanem e a questo punto il fotografo garantirà alla famiglia Aydin che presto si allontanerà di nuovo lasciando in pace Sanem.

Le cose però sono destinate a cambiare: Can prenderà una decisione inaspettata e deciderà di non lasciare più Istanbul.

Il maggiore dei Divit gettando in mare un pezzo del motore della sua imbarcazione, fingerà un guasto che gli permetterà così di prolungare la sua permanenza nei pressi dell'abitazione della sua indimenticata Sanem. Le strade dei due ex sono destinate a incrociarsi di nuovo.