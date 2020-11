Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con DayDreamer, la Serie TV turca con Can Yaman che continua ad andare in onda di domenica pomeriggio. Le anticipazioni delle nuove puntate rivelano che ci sarà un momento in cui Can deciderà di abbandonare definitivamente Istanbul per iniziare una nuova vita lontano dalla sua ormai ex fidanzata Sanem. Passato un anno, però, il fotografo rimetterà piede in città e avrà modo di rivedere proprio la giovane Aydin, alla quale confesserà che il vecchio Can è ormai "morto".

DayDreamer, anticipazioni delle nuove puntate turche

Nel dettaglio, Can resterà lontano da Istanbul per un anno: saranno 12 lunghi mesi in cui il giovane fotografo farà perdere le sue tracce e non darà notizie di sé ai suoi cari, tantomeno alla povera Sanem, che affronterà uno dei periodi più difficili e dolorosi della sua vita.

Quando tornerà di nuovo a Istanbul, Can avrà modo di rivederla: la reazione della ragazza, però, non sarà per nulla positiva. Sanem gli chiederà di farsi da parte, perché ormai lei non vuole avere più nulla a che fare con lui e ha deciso di chiudere definitivamente un capitolo della sua vita.

Can ritorna, ma Sanem non lo vuole più

Il ritorno di Can non verrà ben visto da Leyla e da Mevkibe: in particolar modo quest'ultima non riuscirà a perdonare il fotografo per aver fatto sprofondare sua figlia in un periodo di grave depressione. Le anticipazioni turche di DayDreamer, infatti, rivelano che per Sanem è stato necessario addirittura il ricovero in una clinica specializzata, dato che la ragazza non è riuscita a riprendersi dopo la partenza di Can che, di punto in bianco, ha fatto perdere le sue tracce sparendo nel nulla.

Tuttavia Divit non mollerà la presa e avrà la possibilità di tornare a parlare nuovamente con la sua ormai ex fidanzata. Tra i due ci sarà un confronto molto schietto e veritiero, durante il quale il fotografo porterà alla luce tutta la sua verità.

Il vecchio Can è 'morto': le anticipazioni turche di DayDreamer

Can deciderà di confidarsi senza filtri e così ammetterà che il vecchio Can, quello che Sanem aveva conosciuto prima della partenza, non esiste più ed è ormai "morto". Il fotografo ammetterà che nell'ultimo periodo era diventato troppo possessivo per il forte amore che nutriva nei confronti della giovane Aydin, ma adesso sostiene di essere totalmente cambiato.

Le nuove anticipazioni delle puntate turche di DayDreamer - Le ali del sogno rivelano che Can ammetterà di essersi lasciato tutto il passato alle spalle e di aver capito di non avere più spazio per i sentimenti nel suo cuore. Un confronto che spiazzerà ancora una volta Sanem, la quale si renderà conto di non aver mai dimenticato del tutto il fotografo.