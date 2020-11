Lunedì 30 novembre ritorna l'appuntamento serale con il Grande Fratello Vip 2020 e le anticipazioni rivelano che ci saranno un bel po' di sorprese e colpi di scena per tutti i protagonisti del reality show Mediaset. Una puntata molto attesa, in quanto caratterizzata in primis dal ritorno di Cristiano Malgioglio che da stasera entrerà in casa ufficialmente come nuovo concorrente del programma. Ma sui social del programma di Canale 5, si parla di 'ingressi' al plurale e quindi non si esclude che Malgioglio possa non essere l'unica new entry di questa settimana.

Grande Fratello Vip, anticipazioni puntata serale del 30 novembre

Nel dettaglio, questa mattina sulla pagina ufficiale Instagram del Grande Fratello Vip sono state svelate le prime anticipazioni su quello che accadrà nel corso della serata di lunedì 30 novembre.

"Ingressi, eliminazioni e nuove nominaton" viene scritto nella didascalia del posto social, il che fa pensare che quella di questa sera potrebbe essere una puntata dir poco scoppiettante e ricca di colpi di scena.

Per quanto riguarda gli ingressi, è confermato quello di Cristiano Malgioglio: la sua presenza nella casa più spiata d'Italia era stata annunciata in anteprima sulle pagine di Tvblog e si concretizzerà ufficialmente questa sera, quando il paroliere varcherà la soglia della porta rossa di Cinecittà, pronto a regalare nuovi indimenticabili momenti come è già successo tre anni fa, quando diventò una vera e propria icona sui social.

Annunciate nuove eliminazioni nella puntata del GF Vip del 30 novembre

Ci saranno altri ingressi oltre a quello di Malgioglio? Al momento non ci sono ulteriori dettagli anche se il conduttore Alfonso Signorini, in una diretta social con 'Casa Chi' non ha nascosto che prossimamente entreranno nel cast del GF Vip ben 10 nuovi concorrenti, pronti a mettersi in gioco fino alla finalissima in programma soltanto il prossimo febbraio.

Per quanto riguarda le eliminazioni annunciate per la puntata di questa sera del GF Vip, una riguarderà il televoto attualmente in corso che vede a rischio: Rosalina, Dayane, Francesco, Enock, Selvaggia, Andrea ed Elisabetta. A decidere chi lascerà la casa è il pubblico da casa.

Ritorna la doppia puntata settimanale del Grande Fratello Vip

In attesa di scoprirlo, vi segnaliamo che da questa settimana cambia di nuovo la programmazione del GF Vip in prima serata. Mediaset, infatti, ha deciso di ripristinare di nuovo il doppio appuntamento settimanale in prime time: a partire dal 4 dicembre il reality tornerà in onda di venerdì sera, prendendo il posto della fiction Il silenzio dell'acqua 2 e scontrandosi con il talent show The Voice Senior condotto da Antonella Clerici.