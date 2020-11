Prosegue l'appuntamento con il Grande Fratello Vip 5 e le anticipazioni rivelano che ben presto la casa più spiata d'Italia sarà pronta ad accogliere nuovi concorrenti. La conferma è arrivata da parte del conduttore Alfonso Signorini, il quale ha ammesso che saranno ben 10 i nuovi ingressi previsti nelle prossime settimane. E intanto arrivano anche le prime indiscrezioni su quelli che varcheranno la soglia della porta rossa di Cinecittà. A fornire il primo nome è stato il giornalista Riccardo Signoretti, che dal suo profilo Instagram, ha svelato il volto di una delle new entry.

Tra i nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip ci sarebbe Filippo Nardi

Nel dettaglio, il direttore della rivista Nuovo ha annunciato sul suo profilo social che la casa del Grande Fratello Vip 5 accoglierà un ex volto ben noto al pubblico che segue il reality show in onda da ben vent'anni su Canale 5.

"Filippo Nardi tra i nuovi ingressi" ha svelato il giornalista nel suo post con tanto di hashtag ''usato sicuro'' e 'professionisti del reality'.

Come vi dicevamo, infatti, Filippo Nardi non è proprio alla prima esperienza da questo punto di vista. In passato è stato uno dei protagonisti delle primissime fortunate edizioni del reality show, dove si fece notare soprattutto per la sua irascibilità e il suo modo di fare irruento, tanto da essere cacciato dal gioco.

Nel cast del GF Vip ritorna anche Malgioglio

Successivamente, poi, Filippo Nardi ha avuto anche la possibilità di mettersi in gioco come naufrago dell'Isola dei famosi, il reality show della sopravvivenza in onda su Canale 5. E adesso, come anticipato in anteprima da Signoretti, si metterà in gioco provando a vivere questa nuova esperienza tra le mura domestiche di Cinecittà.

E poi ancora, come era stato svelato qualche giorno fa in anteprima sulle pagine di TvBlog, la casa più spiata d'Italia il prossimo lunedì 30 novembre, tornerà ad accogliere un altro protagonista molto amato e seguito dal pubblico. Trattasi di Cristiano Malgioglio che, dopo la fortunatissima esperienza durante la seconda edizione del GF Vip, sarà pronto a rimettersi in gioco e a vivere questa esperienza con gli attuali inquilini.

10 nuovi concorrenti in arrivo al GF Vip: le anticipazioni di Signorini

Ma con il passare delle settimane la casa accoglierà anche altri nuovi concorrenti. Le anticipazioni sul Grande Fratello Vip rivelate da Alfonso Signorini raccontano che a dicembre entreranno in totale ben 10 concorrente, suddivisi in 5 uomini e 5 donne.

Tra questi ci sarà anche uno sportivo, dichiaratamente omosessuale, che potrebbe far perdere la testa al giovane Tommaso Zorzi, così come sostenuto da Signorini stesso.