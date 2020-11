Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore che andranno in onda dal 30 novembre al 4 dicembre, rivelano che ci saranno novità riguardo Federico Cattaneo. Il ragazzo ha scoperto che il suo vero papà non è Luciano, ma Umberto Guarnieri e, dopo aver fatto i conti con la realtà scomparirà. Nel frattempo Silvia, grazie al consiglio di Stefania, scriverà una lettera per suo figlio. Federico tornerà a casa per fare i bagagli e trasferirsi a casa di Luciano.

Anticipazioni dal 30 novembre al 4 dicembre de Il Paradiso delle signore: Federico va via di casa

I familiari di Cattaneo rimarranno scossi non appena si accorgeranno che Federico è scomparso e si preoccuperanno.

Luciano chiederà aiuto anche a Vittorio, il quale fornirà tutto il supporto necessario per affrontare la situazione e gli prometterà di provare a parlare con Federico per farlo ragionare sugli eventi che hanno sconvolto profondamente la sua vita. Con il passare del tempo, il giovane Cattaneo nutrirà risentimento nei confronti di sua madre Silvia e sarà molto amareggiato.

Il Paradiso delle signore: Federico affronta Umberto, Silvia scrive una lettera al figlio

Silvia non si abbatterà e proverà a riconquistare la fiducia di suo figlio Federico, attendendolo all'uscita del Paradiso. Quando il giovane Cattaneo si accorgerà della presenza di sua mamma, cambierà strada per non incontrarla. Silvia soffrirà per la situazione e troverà conforto in Stefania, che le consiglierà di scrivere una lettera a Federico, dichiarando apertamente i suoi sentimenti e chiederà a Stefania di consegnarla a suo figlio.

La vicenda prenderà una svolta inaspettata, in quanto Cattaneo deciderà di affrontare il suo padre biologico, Umberto Guarnieri.

Spoiler Il Paradiso delle signore al 4 dicembre: Federico ritorna a casa

Il rapporto fra il giovane Cattaneo e Luciano è migliorato grazie alla mediazione di Vittorio e, nella puntata de Il Paradiso delle signore di venerdì 4 dicembre Federico farà il suo ritorno a casa.

Silvia sarà molto contenta vedendo suo figlio tornare, ma il ragazzo ha deciso di rientrare soltanto per fare i bagagli per potersi trasferire da Luciano. Durante il corso della settimana verranno fatti vedere i preparativi per festeggiare Sant'Ambrogio il 7 dicembre e Armando proverà a condividere qualche idea con Vittorio per organizzare un evento ad hoc al Paradiso, come ogni anno.

Non resta che attendere la messa in onda delle puntate per capire come evolverà il rapporto fra Federico e sua madre Silvia e come proseguirà il rapporto di Federico Cattaneo con il suo vero padre biologico Umberto.