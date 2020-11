Ieri sera, lunedì 23 novembre è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. Tante le cose che sono successe nel corso della diretta. L'eliminazione della Contessa, la scoperta da parte dei vip del prolungamento del programma e nuove infuocate nomination. Il dopo puntata non è stato da meno e ha visto scontrarsi Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi. Tutto è iniziato quando al termine delle nomination e prima dei saluti finali, Signorini ha chiesto a Elisabetta se con Salemi ci fossero delle vecchie ruggini dovute a una vacanza in Sardegna. Sono state queste parole ad accendere la miccia tra le due donne.

Scontro acceso tra Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci: c'entra Flavio Briatore

Dopo la puntata Giulia Salemi ha voluto chiarirsi con Elisabetta Gregoraci. Le cose però non sono andate molto bene. Stando alle parole della Gregoraci, più volte Salemi avrebbe cercato il suo ex marito Flavio Briatore con diversi messaggi e chiamate. Gregoraci ha dichiarato di averla incontrata nel locale di Briatore, ma Giulia parlava più con Flavio che con lei. Ha poi aggiunto che era presente anche lei quando lo chiamava per chiedergli delle cose. A un certo punto Elisabetta ha anche detto: "Non mi fare dire...". L'ex di Francesco Monte non è di certo rimasta in silenzio e ha replicato dicendo che in realtà si trovava in Sardegna insieme ad amici in comune.

Ci ha poi tenuto a precisare di non averci mai provato con Flavio Briatore. Salemi però ha rincarato la dose contro Gregoraci dicendo che ogni volta che si incontravano lei non salutava.

Giulia Salemi dà della snob a Elisabetta Gregoraci

A un certo punto Elisabetta ha detto che era stanca di essere messa sempre in mezzo e di non volerne più parlare.

Giulia Salemi però è andata avanti e con gli altri inquilini si è lasciata sfuggire delle frasi non molto carine nei confronti della Gregoraci. Giulia ha infatti affermato che non ci ha mai provato con Briatore e che Elisabetta la fa passare per un'accattona solo perché le ha detto quanto sia snob. Giulia ha aggiunto che da quando è entrata nella casa del Grande Fratello Vip ha fatto un bagno di umiltà ma la verità è che ha sempre guardato tutti dalla testa ai piedi.

La donna ha detto di non aver mai avuto secondi fini e di essere una persona per bene. Ha poi concluso dichiarando di non aver mai avuto un flirt con Flavio Briatore. Tutte le volte che è andata nel suo locale è perché è stata invitata dalle tante persone e amici che conosce. L'argomento sarà chiuso o le due ci ritorneranno sopra? Non resta che seguire le vicende nella casa per scoprire se i dissapori sono superati.