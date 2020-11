Le anticipazioni delle nuove puntate spagnole de Il Segreto rivelano che ci saranno dei risvolti a dir poco inaspettati legati al caso di Raimundo. L'uomo amato da donna Francisca sarà vittima della perfidia di Eulalia che gli farà del male al punto da renderlo un vegetale. La vita di Raimundo, quindi, cambierà drasticamente tanto che sua figlia Emilia, assente in paese da svariato tempo, deciderà di ritornatre di nuovo a Puente Viejo e la sua presenza lascerà tutti senza parole.

Il Segreto anticipazioni spagnole: il dramma di Raimundo

Eulalia, la perfida zia di donna Francisca, dimostrerà di essere pronta davvero a tutto pur di ferire sua nipote e farle del male.

Proprio per questo motivo si accanirà contro le sorti del povero Raimundo: l'uomo verrà sequestrato e tenuto in ostaggio per diverso tempo e quando verrà ritrovato, dopo una rocambolesca fuga, niente sarà più come prima.

Le condizioni di salute di Raimundo desteranno molta preoccupazione: l'uomo si ritroverà in uno stato catatonico. Non camminerà, non parlerà e soprattutto non riconoscerà le persone a lui maggiormente care, compresa la stessa Francisca.

Francisca si prende cura di Raimundo poi arriva Emilia

Per la signora di Puente Viejo questo sarà un duro colpo da accettare: le anticipazioni spagnole de Il Segreto, infatti, raccontano che la donna ha sofferto a lungo e ha sperato con tutta se stessa di poter ritrovare l'uomo in salute ma purtroppo dovrà fare i conti con questa triste realtà.

Francisca, infatti, si renderà conto che ormai Raimundo non ricorda più niente di lei e della loro storia d'amore. Quell'uomo che Francisca ha amato con tutta se stessa, fin da ragazzina e che l'ha protetta in ogni circostanza, ormai non esiste più. Raimundo è diventato un vero e proprio vegetale che non risponde più agli stimoli esterni.

Nonostante questa drammatica situazione, donna Francisca deciderà di non lasciarlo solo: continuerà a prendersi amorevolmente cura di lui e lo assisterà in tutto e per tutto. Ben presto, però, arriverà un'altra donna a darle una mano nella gestione di Raimundo: parliamo di Emilia.

Il ritorno inaspettato di Emilia per accudire il padre: le anticipazioni spagnole de Il Segreto

Le anticipazioni de Il Segreto rivelano che la figlia di Raimundo ritornerà di nuovo a Puente Viejo perché è stata informata della drammatica situazione in cui si ritrova suo padre e vorrà essere presente per prendersi cura di lui. La donna quindi lascerà Cuba per tornare in Spagna e questa presenza lascerà un po' tutti sorpresi e meravigliati.

In tanti le chiederanno il perché di questa decisione di abbandonare Cuba, dove si era rifugiata per scappare dai drammi e dalle sofferenze del passato ed Emilia ammetterà di voler stare accanto a suo padre nel momento del bisogno.