Continua l'appuntamento su Rai 1 con Vite in fuga, la Serie TV che vede protagonisti Anna Valle e Claudio Gioè di cui domenica 6 dicembre andrà in onda la quinta puntata in prima visione assoluta. I colpi di scena non mancheranno nel corso dei due nuovi episodi dal titolo 'Agosto' e 'Settembre' durante i quali Alessio porterà avanti il suo sogno di studiare piano mentre la Serravalle capirà che bisogna cambiare strategia per le sue indagini.

Vite in fuga, anticipazioni quinta puntata di domenica 6 dicembre

Nel dettaglio, durante l'episodio dal titolo 'Agosto' di questa quinta puntata della fiction, Alessio si convincerà sempre più del fatto di volersi trasferire a Salisburgo per inseguire il suo sogno: studiare pianoforte.

Una decisione che, in un primo momento, non troverà per nulla d'accordo Claudio, anche se poi cambierà idea.

L'uomo, infatti, si renderà conto di non poter mettere i 'bastoni tra le ruote' a suo figlio e proprio per questo motivo non potrà impedirgli di mettere a frutto il suo talento e la sua passione per la musica. Occhi puntati anche sulla Serravalle la quale comincerà a cambiare idea sulla strada da seguire per arrivare alla risoluzione del suo caso.

Silvia sempre più delusa da Claudio

Le anticipazioni della quinta puntata di Vite in fuga, rivelano che l'ispettrice, dopo aver scoperto che Gloria è stata uccisa, avrà un'intuizione e si renderà conto che per risolvere questo intricatissimo caso, sarà necessario cambiare punto di vista.

Riuscirà ad avere la meglio?

A seguire, nel corso della serata di domenica 6 dicembre, andrà in onda anche un nuovo episodio dal titolo 'Settembre', durante il quale la distanza tra Silvia e Claudio sarà a dir poco irreparabile. La donna, infatti, scoprirà con grande stupore e rammarico che suo marito è accusato di aver ricevuto una tangente per poter concludere definitivamente la trattativa che ha poi portato la banca al fallimento totale.

Claudio vuole costituirsi: anticipazioni Vite in fuga del 6 dicembre

Per Silvia sarà un vero e proprio choc: le anticipazioni della quinta puntata di Vite in fuga rivelano che la donna deciderà di abbandonare Claudio. L'uomo si sentirà annientato dalla decisione della moglie e così comunicherà a Casiraghi di aver deciso di costituirsi e di mettere fine alla sua fuga.

In attesa di vedere in onda la quinta puntata della serie tv con Anna Valle in prima visione assoluta Rai, si ricorda che tutte le puntate già andate in onda in televisione potranno essere riviste in replica streaming online accedendo al sito web gratuito RaiPlay, di cui è possibile scaricare anche l'omonima applicazione gratuita per tablet e cellulari.