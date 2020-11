Le anticipazioni di Beautiful riguardo Katie e il collasso di reni che l'ha fatta finire in ospedale terranno con il fiato sospeso i telespettatori. Nelle prossime puntate, Bill presserà i medici affinché facciano il possibile per salvare la donna che ama, ma le cose non andranno come previsto.

Brooke, essendo la sorella di Katie, si presterà al test genetico per verificare che possa essere la donatrice in grado di salvarle la vita. Gli esami però daranno esito negativo. A quel punto, Bill comincerà a pensare all'idea di salutare per sempre Katie.

Non mancheranno poi le tensioni tra Ridge e Steffy.

Forrester vorrebbe che la figlia perdonasse il fratello e la raggiungesse a casa sua, visto che la compagnia di Vinny non è delle più raccomandabili, nemmeno per Douglas. Steffy, dal canto suo, non avrà nessuna intenzione di dare una seconda possibilità a Thomas, artefice del suo dolore e della perdita di Phoebe.

Beautiful trame nuovi episodi su Canale 5

Il tempo corre veloce e non c'è un minuto da perdere. La salute di Katie sta peggiorando progressivamente e l'unica possibilità di salvezza è un trapianto di rene. A farsi avanti è Brooke, visto che ha lo stesso patrimonio genetico. In ospedale, Katie si preoccupa per Bill, temendo di morire senza dare un futuro al piccolo Will.

I medici non hanno dato molte speranze a Katie, che riceve le visite di Donna, Quinn ed Eric.

Tutta la famiglia si stringerà intorno a lei, promettendole che tutto andrà bene. Nel frattempo, Brooke si sottopone agli accertamenti medici con l'ansia che la assale.

Brooke scopre la verità su Ridge e Shauna

Oltre al dolore per quanto successo a Katie, Brooke deve affrontare le conseguenze di un'amara scoperta.

Stando alle anticipazioni di Beautiful, Shauna la sfiderà a viso aperto, raccontandole di aver passato la notte con Ridge. Fulton coglierà anche l'occasione per ricordarle quanto la loro famiglia sia stata pronta a puntare il dito contro Flo, rea soltanto di aver accettato la complicità con Buckingam in un momento difficile della sua vita.

Shauna cercherà di far leva sui sensi di colpa di Brooke: ''Flo è la figlia di Storm, fa parte della nostra famiglia''. La sua sfuriata però non sortirà alcun effetto, se non peggiorare la situazione.

Katie prega Bill di occuparsi di Will, anticipazioni Beautiful

Poco dopo, l'ospedale chiamerà per i risultati del test al quale su è sottoposta Brooke. Purtroppo, il suo rene non è compatibile con quello di Katie. L'ultima speranza di salvarle la vita si è dissolta.

Stando alle ultime anticipazioni di Beautiful, il dottor Armstrong entrerà nella stanza di Katie per darle la brutta notizia e lei scoppierà in un pianto disperato: ''Bill, cosa diremo a Will?''. Il suo pensiero correrà infatti al futuro del figlio che sta per perderla.