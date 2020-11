Rossella Erra è la "vox pupuli" di Ballando con le Stelle. In un'intervista a Leggo.it la 46enne campana ha parlato dei suoi rapporti con Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. L'opinionista del dance show di Rai 1 ha spiegato di esserci rimasta male per i tweet negativi della giornalista, perché le è stato riversato tutto l'odio dei social.

Le dichiarazioni della Erra

Rossella Erra si è fatta conoscere al pubblico del piccolo schermo come "voce del popolo" nel programma di Caterina Balivo Vieni da me. Nell'intervista a Leggo.it la 46enne ha ricordato di essere una "commercialista prestata alla televisione".

Per la quindicesima edizione di Ballando con le Stelle, Milly Carlucci ha voluto Rossella Erra come opinionista a bordo campo: il compito della campana è quello di portare in pista il giudizio dei telespettatori. Per questo motivo Rossella spesso entra in conflitto con la giuria del dance show.

Nel corso dell'intervista Erra ha spiegato in quali rapporti si trova con Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto: i nomi fatti dalla 46enne non sono casuali. Nell'ultimo periodo tra i tre c'è stato uno scambio di opinioni piuttosto acceso. Rossella Erra ha spiegato di esserci rimasta molto male per il giudizio della Lucarelli: "Mi ha detto che sono una ignorante, che non capisco niente". La "vox populi" di Ballando con le Stelle ha sottolineato di avere molto rispetto per la giornalista de Il Fatto Quotidiano e di avere sempre sposato le sue cause.

Tuttavia, Rossella non ha apprezzato il gesto della giurata: "Sono bastati due tweet contro di me per scatenarmi contro l'odio dei social". Erra sostiene di essere stata insultata in modo pesante dai follower della Lucarelli. Prima di archiviare il capitolo legato a Selvaggia Lucarelli, Rossella Erra ha precisato che nessuno dei giudici la conosce bene, perché si vedono solo in puntata: "Io sono così, una donna di cuore".

La situazione è diversa per Guillermo Mariotto. La 46enne si è detta sicura che lo stilista non l'abbia definita realmente "cicciona". Rossella Erra è convinta che il giurato stesse scherzando e avesse sbagliato termine: "Diciamo che è stata una battuta uscita male".

Il giudizio sulle coppie in gara

Prima di concludere l'intervista con Leggo.it Rossella Erra ha fornito la sua opinione anche su alcune delle coppie di Ballando con le Stelle.

L'opinionista fa notare che nonostante Costantino Delle Gherardesca riceva sempre dei voti bassi, è in semifinale. Su Alessandra Mussolini invece, è convinta che alcuni giurati abbiano dei pregiudizi. Secondo Erra, l'allieva di Maykel Fonts ha bisogno di avere una seconda possibilità. Per il ritiro momentaneo della coppia formata da Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, Rossella ha ammesso: "Mi sono messa a piangere e la Isoardi è venuta a consolarmi". Per la 46enne, i concorrenti del dance show sono come dei componenti della sua famiglia.

Infine, ha ammesso di essersi ricreduta su Paolo Conticini. Erra considerava l'attore un personaggio snob: "A Ballando ho conosciuto un uomo garbato, timido e gentile".