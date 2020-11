"Non è periodo di feste ma lasciateci sognare". Alla ghigliottina durante la trasmissione L'Eredità in onda ogni sera su Rai1 nella fascia preserale, Flavio Insinna si è lasciato andare a questa frase, tra speranza per un futuro che non può che essere migliore e un presente che dà indubbiamente ancora molte preoccupazioni. Insinna - che tiene compagnia ogni sera all'ora di cena a milioni di italiani - nel commentare la parola feste che era uscita dalla ghigliottina ha fatto un commento col cuore al periodo che il mondo sta vivendo alle prese con un'incertezza e una situazione drammatica che sembrano ancora non avere fine.

L'amaro commento di Flavio Insinna alla ghigliottina: 'Non è un grande periodo di feste'

Nel corso del classico gioco della Ghigliottina, Insinna ha dato prova - nel corso della puntata del 9 novembre - della sua particolare sensibilità per il momento che si sta vivendo. Insieme al concorrente in gara, occorreva indovinare la parola che era feste. La parola univa le parole “mobili, articoli, cane, passare, nazionali”. In questo momento del programma, visto il periodo che si sta vivendo e spiegando in nesso che esisteva tra la risposta esatta e le parole previste dal gioco, Insinna ha fatto una amara considerazione. "Lo so - ha detto il conduttore - non è un grande periodo di feste ma lasciateci sognare".

Dopo avere evidenziato i nessi ovvero che le feste possono essere mobili come lo è ad esempio la Pasqua, si possono acquistare articoli per le feste, il cane fa le feste, il passare delle feste e le feste nazionali. Sul penultimo abbinamento, Insinna ha aggiunto che per scaramanzia non intendeva aggiungere altro ma lo sguardo al concorrente a cui esplicava le sue sensazioni e al pubblico da casa manifestavano chiaramente il suo stato d'animo.

L'Eredità, milioni di spettatori ogni sera per il programma del preserale in onda su Rai 1

L'Eredità continua a mietere successi. Il programma del preserale di Rai 1 che accompagna all'edizione delle 20 del telegiornale continua a tenere incollati allo schermo milioni e milioni di telespettatori e praticamente ogni sera vince la gara degli ascolti in quella fascia oraria.

Insinna in questo momento molto complicato per la pandemia da Covid-19 in circolazione, cerca ogni sera di portare un momento di serenità e tranquillità all'insegna dello svago nelle case di tutti gli italiani. Oltre a questo momento di relax, il conduttore evidentemente ha sentito anche la necessità di una sorta di frase-sfogo che testimonia, il momento che lui come tutto il paese stanno vivendo. E che la frase pronunciata "Lasciateci sognare" incarna alla perfezione.