Le anticipazioni di Beautiful vedranno Thomas e Hope vicini, entrambi decisi a prendersi cura di Douglas, sebbene con finalità opposte. Se il giovane Forrester vorrà usare ancora una volta suo figlio per avere Hope, quest'ultima metterà in atto un piano per ottenerne la custodia.

Liam e Brooke saranno molto preoccupati delle ultime decisioni di Hope, mentre Steffy si schiererà dalla parte di Thomas, invitandolo a non cedere alla richiesta della ex moglie.

Alla Forrester Creations invece, Ridge sarà in ansia per un trattamento ai vestiti che comporta l'utilizzo dell'acido cloridrico. L'intera area verrà chiusa al pubblico, ma qualcuno ne farà le spese.

Beautiful anticipazioni nuove puntate: Douglas chiede della mamma

Alla Forrester Creations, Eric sarà molto soddisfatto degli abiti che indossano le modelle disegnati da Thomas per Hope for the Future. Ridge sarà con il padre ed entrambi penseranno, sebbene ingenuamente, che il ragazzo sia cambiato.

La composizione degli abiti richiede però un trattamento con sostanze chimiche pericolose e Ridge sarà piuttosto ansioso, preoccupato dal fatto che qualche persona dello staff possa venirne a contatto.

Jake e Charlie gli diranno di aver messo in atto tutte le precauzioni di sicurezza, senza però convincerlo fino in fondo. Nel frattempo, Douglas comincerà a sentire la mancanza della mamma, specie ora che Hope è lontana.

Con furbizia, Thomas non perderà tempo per sfruttare l'occasione a suo favore consigliando a Douglas di chiamare Hope per venire a fargli compagnia.

La nuova ossessione di Hope preoccupa Liam

Seconde le anticipazioni di Beautiful, Hope non se lo farà ripetere due volte e correrà da Douglas rinnovandogli la promessa di stare sempre accanto a lui.

Sarà anche l'occasione per riprendere il discorso con Thomas in merito all'adozione congiunta del piccolo. Hope farà leva sui sentimenti dell'ex marito ancora vivi, infilandosi di fatto in una situazione molto pericolosa.

Al piano di sopra, Steffy e Liam discuteranno del comportamento di Hope, convenendo che sia assurdo.

Secondo il giovane Spencer, Logan Jr ha maturato una severa ossessione per Douglas, non tenendo in considerazione le reali intenzioni di Thomas, pronto a colpire in qualsiasi momento.

Nell'ufficio di Ridge, Thomas manipolerà ancora Douglas, insegnandogli delle frasi a effetto da dire a Hope una volta che saranno a cena. Il bimbo, ancora vittima inconsapevole nelle mani di un padre infido, accetterà di seguire le sue indicazioni pur di avere un po' di affetto da Hope.

Come rivelano le anticipazioni di Beautiful, alla Forrester Creations la porta del cantiere in cui c'è la vasca con l'acido mortale non verrà chiusa a chiave. Una distrazione che cambierà per sempre la vita di Hope.