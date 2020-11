Can Yaman, l'attore sex symbol protagonista della serie dei record DayDreamer, potrebbe essere protagonista di nuove serie televisive. L'annuncio è stato fatto dal produttore della serie turca, Faruk Turgut, il quale non ha nascosto che gli piacerebbe poter tornare a lavorare con Divit, ormai diventato uno dei volti più amati e seguiti dal pubblico televisivo italiano (e non solo). E tra i progetti si parlerebbe di una nuova miniserie che potrebbe andare in onda su qualche piattaforma streaming.

Il produttore di DayDreamer parla di una possibile nuova serie tv con Can Yaman

Stando alle indiscrezioni riportate in queste ore sulle pagine di 'TvSerial', il produttore di DayDreamer starebbe pensando ad una nuova miniserie che potrebbe essere suddivisa in dieci puntate e che potrebbe avere come protagonista proprio Can Yaman.

Un ritorno quindi alla fiction dopo il grande successo che l'attore ha già riscosso con Bitter Sweet e DayDreamer, entrambe accolte molto positivamente dal pubblico italiano di Canale 5.

Per la messa in onda di questa nuova serie, però, il produttore Turgut non ha escluso che possa essere trasmessa su qualche piattaforma streaming e tra le candidate in lizza ci sarebbe anche Netflix che sta ottenendo sempre più successo con la produzione di serie originali.

I possibili nuovi progetti di Can Yaman in tv

Ma questo non sarebbe l'unico progetto che potrebbe vedere coinvolto l'attore turco, dato che si ipotizza la sua presenza anche in una nuova serie turca, questa volta dal sapore romantico che potrebbe vedere la luce nell'estate del 2021 in patria.

E poi ancora si ipotizza anche un nuovo coinvolgimento per la coppia d'oro composta da Can e dalla bellissima Demete Ozdemir, che il pubblico italiano ha conosciuto nei panni di Sanem di DayDreamer - Le ali del sogno.

La nuova programmazione di DayDreamer con Can Yaman: sospeso un appuntamento

In attesa di scoprire quali sono questi nuovi progetti lavorativi che si concretizzeranno per l'attore turco Can Yaman, in queste settimane il pubblico italiano potrà continuare a seguirlo nelle vesti del fotografo Can Divit nella serie televisiva dei record DayDreamer - Le ali del sogno in onda su Canale 5.

L'appuntamento, però, contrariamente a quello che succedeva fino alla scorsa settimana risulta cambiato dato che non ci sarà più spazio per la messa in onda al sabato e alla domenica. Dal 14 novembre la serie lascerà spazio al ritorno dell'appuntamento con Amici 20, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi.

La messa in onda della serie, quindi, andrà avanti soltanto di domenica pomeriggio nello slot orario che va dalle 16,20 alle 17,15 circa, ossia prima di Domenica Live condotto da Barbara D'Urso.