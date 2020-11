Can Yaman è l'attore sex symbol del momento che continua ad appassionare milioni di spettatori con DayDreamer - Le ali del sogno, la fortunata Serie TV che lo vede protagonista al fianco di Demet Ozdemir. Tra i volti noti di questa serie vi è anche l'attore Birand Tunca che nella soap veste i panni di Emre Divit, fratello del fotografo e socio dell'agenzia fotografica. A quanto pare, però, stando alle indiscrezioni riportate sulle pagine del sito web 'Coming Soon', tra i due attori non correrebbe affatto buon sangue fuori dal set, al punto da essere due 'nemici'.

La presunto rivalità tra Can Yaman e Birand Tunca di DayDreamer

Nel dettaglio, infatti, il sito ha raccolto una serie di indizi che lascerebbero pensare al fatto che il rapporto tra Can e Birand fuori dal set della serie televisiva turca non sarebbe affatto dei migliori.

Entrambi sono molti attivi sui social, soprattutto su Instagram dove condividono molti momenti della loro vita sia sul set che extra.

Eppure, in molti hanno notato che gli interpreti di Can ed Emre non si seguono sui social: pur avendo condiviso molto tempo assieme sul set di DayDreamer, essendo fratelli, i due sembrerebbe che non siano rimasti in buoni rapporti da quando le riprese della serie sono terminate.

Gli indizi della rivalità tra gli interpreti di Can e Emre in DayDreamer

Il fatto che i due non si seguano su Instagram ha insospettito moltissimo i numerosi fan della serie, alla luce del fatto che il 'like' di Birand risulta sempre presente alle foto che vengono postate sui social da Demet Ozdemir, a quelle di Oznur Serceler che veste i panni di Leyla e anche per gli scatti che pubblica il suo rivale nella soap, Osman, interpretato dall'attore Ali Yagci.

Ad alimentare il sospetto su questa inimicizia tra Can e Birand, anche le parole che l'attore turco ha recentemente rilasciato nel corso dell'intervista a Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin che lo ha avuto ospite in studio per una lunga e intensa chiacchierata.

Le parole di Can Yaman sull'invidia di alcuni colleghi di lavoro

In quell'occasione, infatti, Can dichiarò di aver dovuto fare i conti con la gelosia di alcuni colleghi sul set, invidiosi del grande successo che era riuscito ad ottenere non soltanto in Turchia ma anche all'estero. Parole dure che sono state recepite come una sorta di frecciatina che l'attore avrebbe lanciato proprio nei confronti dell'attore che veste i panni di Emre in DayDreamer - Le ali del sogno.

Intanto, la serie su Canale 5 continua ad appassionare il pubblico e gli ascolti la premiano su tutti i fronti. Sia al sabato che alla domenica pomeriggio, la soap appassiona una media di oltre 2 milioni di telespettatori, conquistando uno share che oscilla tra il 14 e il 16%.