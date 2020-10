La Serie TV turca DayDreamer - Le ali del sogno con Can Yaman è uno dei più grandi successi di questa attuale stagione televisiva. Dopo gli ottimi ascolti registrati in estate, la serie sta continuando ad appassionare il pubblico di Canale 5 anche nel weekend, con ascolti ben al di sopra delle più rosee aspettative. E in una recente intervista rilasciata al magazine italiano di DayDreamer, il produttore Faruk Turgut ha annunciato che sono al lavoro per un nuovo progetto che dovrebbe avere come protagonista proprio la coppia composta da Can e Sanem.

DayDreamer, il produttore parla di una nuova serie con Can Yaman e Demet

Nel dettaglio, il produttore della serie tv turca che sta riscuotendo un enorme successo non solo in Italia, ha ammesso che in questo momento gli sceneggiatori sono in fase di studio per un nuovo progetto che verrà presentato proprio a Can Yaman e a Demet Ozdemir.

In questo modo, quindi, si cercherà di sfruttare l'onda mediatica e il perfetto feeling che si è creato sul set e anche nella serie tra i due attori, diventati dei veri e propri beniamini per il pubblico televisivo.

Il ritorno in coppia di Can e Demet dopo il successo di DayDreamer - Le ali del sogno

"Il set con entrambi è stato davvero divertente" ha dichiarato il produttore Turgut nel corso dell'intervista rilasciata al magazine di DayDreamer, aggiungendo che spera che il nuovo progetto possa entusiasmare allo stesso modo Can e Demet.

Sempre nel corso dell''intervista ha dichiarato che i risultati d'ascolto eccezionali che la serie sta riscuotendo in queste settimane anche in Italia sono dovuti sicuramente ad una buona sceneggiatura ma anche all'armonia che si è venuta a creare tra i due protagonisti.

E c'è da scommettere che un nuovo progetto con la coppia Can-Demet riuscirebbe sicuramente ad intercettare il gusto e il gradimento degli spettatori che adesso attendono con trepidazione di vedere il finale di DayDreamer - Le ali del sogno.

C'è posta per te 2021, Can Yaman protagonista in studio da Maria De Filippi

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione e se il progetto di questa nuova serie con Can Yaman e Demet andrà in porto a tutti gli effetti, il pubblico italiano molto presto potrà rivedere l'attore turco in un altro programma di successo in onda su Canale 5.

Dopo l'intervista rilasciata a Verissimo, Can Yaman ha registrato anche una nuova ospitata a C'è posta per te, il fortunato people show dei sentimenti condotto da Maria De Filippi che tornerà in onda da sabato 9 gennaio 2021 in prime time. Stando alle ultime indiscrezioni, la puntata con protagonista Can dovrebbe essere la prima o la seconda, ossia quella in programma il 16 gennaio.