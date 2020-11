Gloria Radulescu è l'attrice che da tre anni con grande passione e dedizione interpreta ne "Il Paradiso delle Signore" il ruolo della giovane e bella Marta Guarnieri. Marta è la moglie del direttore del grande magazzino milanese Vittorio Conti, interpretato da Alessandro Tersigni. Gloria Radulescu ha lasciato il cast de" Il Paradiso" per alcuni mesi, per dedicarsi ad altri progetti. L’attrice ha rilasciato un'intervista alla rivista Visto nella quale ha tranquillizzato i fan della soap opera affermando che Marta Guarnieri è pronta per ritornare a Milano a dicembre. Nella intervista l'attrice ha inoltre svelato anche alcuni interessanti retroscena sulla sua vita privata ed in modo particolare ha raccontato di una sua grande passione: la scrittura.

Questo hobby ha spinto Gloria Radulescu ad iniziare a scrivere, alcuni anni fa, una autobiografia sulla sua vita. Il libro che è in fase conclusionale, probabilmente uscirà nelle librerie a fine anno.

Gloria Radulescu ha diversi punti in comune con Marta

Gloria Radulescu è molto felice di interpretare a "Il Paradiso" il ruolo di Marta Guarnieri. Con lei, l’attrice di numerosi programmi Tv della Mediaset e della Rai, ha diversi punti in comune. Le due donne, infatti, condividono la grinta, la determinazione e l'animo gentile. Nelle nuove puntate della famosa soap opera di Rai 1, Marta ha lasciato Milano per trasferirsi in America per lavorare come stagista per una famosa agenzia pubblicitaria, avendo qui vinto un concorso di fotografia (la sua più grande passione).

I fan della serie televisiva sentono molto la mancanza di Gloria Radulescu e di conseguenza della Signora Conti. Per questo, l'attrice ha dichiarato che manca poco al ritorno di Marta a Milano. "Ritornerà in scena a dicembre, ma devo ancora girare le puntate". L'attrice, non ha anticipato nulla su come si evolverà la storia di Marta e di Vittorio, ma ha solo affermato di aver già letto le sceneggiature e di essere rimasta molto colpita dalle storie che la vedono la protagonista, anche con i nuovi parenti del marito che lei ancora non conosce.

Il personaggio di Marta Guarnieri, nel corso delle varie stagioni de "Il Paradiso" ha subito una vera e propria evoluzione. "Da essere una ragazzina acerba, ribelle e anche un po' scontrosa, concentrata solo sul lavoro, grazie all'amore è maturata. Capisce che può fare sia la mamma che la donna in carriera, anche se la maternità non è riuscita a concretizzarla" ha così affermato la Radulescu.

A fine anno uscirà la sua autobiografia

L'attrice da circa tre anni ha iniziato a sentire l'esigenza di condividere le sue gioie ed i suoi dolori con tutti i suoi fan. Per questo motivo, da diverso tempo, si è impegnata nel scrivere un libro autobiografico nel quale ha scritto la sua storia e ciò che ha imparato dalle sue esperienze di vita. In particolar modo, Gloria ha raccontato la storia che ha vissuto nel 2017 quando è partita verso la Romania alla ricerca di suo padre. Marta, che è impegnata nella fase conclusiva della stesura del libro, spera che questo venga pubblicato entro fine anno.