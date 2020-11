Il 2021 potrebbe aprirsi all'insegna di un cambio programmazione per DayDreamer - Le ali del sogno, la fortunata Serie TV di Canale 5 con protagonista Can Yaman. Dopo la sospensione in daytime, per lasciare spazio al ritorno di Uomini e donne, la soap con protagonista la coppia composta da Can e Sanem, potrebbe ritornare in onda tutti i giorni nel palinsesto della rete ammiraglia Mediaset, andando ad occupare lo slot orario che attualmente vede in onda un'altra soap opera (di importazione spagnola): Il Segreto.

Nuovo cambio programmazione per DayDreamer da gennaio 2021 (Rumors)

Nel dettaglio, stando alle indiscrezioni riportate da Tv Serial, a partire dal prossimo mese di gennaio 2021 gli appuntamenti con la serie turca DayDreamer potrebbero tornare ad essere trasmessi in daytime su Canale 5, al posto della soap Il Segreto che si avvia verso il gran finale di sempre.

Non è un mistero, infatti, che la soap spagnola ambientata a Puente Viejo non è stata rinnovata in patria dopo il crollo costante di ascolti subito nel corso degli anni, e quella che sta andando in onda attualmente su Canale 5 è l'ultima serie di sempre.

Il Segreto chiude: al suo posto arriva DayDreamer con Can Yaman?

Gli ultimi episodi de Il Segreto dovrebbero andare in onda proprio a gennaio, dopodiché lo slot orario che va dalle 16:20 alle 17:15 si troverebbe lasciato vuoto e trattandosi di una fascia che da svariati anni è occupata da una soap, non si esclude che al posto delle avventure di donna Francisca Montenegro possano arrivare Can Divit e Sanem Aydin.

L'appuntamento con DayDreamer, quindi, potrebbe sbarcare di nuovo nel daytime di Canale 5 ma questa non sarebbe l'unica novità prevista per la serie turca.

Sempre stando alle indiscrezioni riportate da Tv Serial, sembrerebbe che già a dicembre la serie con Can Yaman potrebbe riaffacciarsi di nuovo nel pomeriggio feriale della rete ammiraglia Mediaset.

Nel periodo natalizio, DayDreamer dovrebbe andare in onda al posto di Pomeriggio 5

Dal 21 dicembre, quando Pomeriggio 5 di Barbara D'Urso andrà in pausa per il consueto stop natalizio, DayDreamer potrebbe essere trasmessa tutti i giorni dalle 17:20 alle 18:40 circa, per la gioia di tutti i fan che attendono con trepidazione di scoprire l'evolversi della love story tra Can e Sanem.

Insomma la fine di questo anno e l'inizio del 2021 potrebbe essere davvero foriero di bellissime sorprese per tutti i fan della serie che, nonostante i continui cambi programmazione, dimostra di essere fedele al prodotto trasmesso da Canale 5. Gli ascolti di DayDreamer - Le ali del sogno, infatti, non deludono mai le aspettative e anche nella competitiva giornata della domenica pomeriggio, la serie turca riesce a portarsi a casa una media di oltre 2,2 milioni di fedelissimi spettatori, conquistando uno share che oscilla tra il 12 e il 14%.