Potrebbero esserci delle importanti novità riguardanti la programmazione di DayDreamer, la Serie TV turca con protagonista Can Yaman che, a partire dal mese di dicembre 2020, potrebbe tornare in onda tutti i giorni su Canale 5. Una notizia che sicuramente renderebbe contenti i milioni di fan italiani che si sono appassionati alle vicende di Can e Sanem e che in queste ultime settimane non hanno gradito la programmazione riservata alla soap opera turca da parte dei vertici del Biscione. Ma il periodo natalizio potrebbe essere ricco di sorprese e novità per tutti gli appassionati della serie turca.

A dicembre la serie tv DayDreamer dovrebbe tornare in daytime su Canale 5

Nel dettaglio, infatti, complice il ritorno di Amici di Maria De Filippi su Canale 5, la soap DayDreamer ha dovuto dire addio all'appuntamento del sabato pomeriggio per lasciare spazio al talent show giunto alla sua ventesima edizione di messa in onda.

Ecco allora che Mediaset ha scelto di mantenere soltanto la puntata della domenica pomeriggio, quella che fa da traino alla messa in onda di Domenica Live condotto da Barbara D'Urso, rinunciando così al doppio appuntamento settimanale. Un durissimo colpo per tutti i fan che si aspettavano una programmazione diversa per la serie, complici anche gli ottimi ascolti registrati nel corso di questi mesi di messa in onda nel weekend.

La serie con Can Yaman al posto di Pomeriggio 5 condotto da Barbara D'Urso (Rumors)

Tuttavia, stando alle indiscrezioni che circolano in rete e riportate in queste ore anche sulle pagine di Tv Serial, sembrerebbe che a partire dal mese di dicembre la serie con Can Yaman e Demet Ozdemir possa tornare in onda nuovamente nel daytime e quindi dal lunedì al venerdì su Canale 5.

I nuovi episodi, a partire dal giorno 21 dicembre, dovrebbero prendere il posto di Pomeriggio 5, lo storico talk show condotto da Barbara D'Urso che come tutti gli anni osserverà un periodo di stop durante il periodo natalizio. La serie turca, quindi, dovrebbe essere trasmessa alle 17:20 alle 18:40 circa con un episodio e mezzo al giorno, così come accadeva già durante l'estate prima che venisse 'sfrattata' dal ritorno di Uomini e donne.

Da gennaio DayDreamer al posto de Il Segreto?

E poi ancora, sempre secondo le ultime indiscrezioni, a partire dal mese di gennaio 2021 la serie con Can Yaman dovrebbe ritornare ufficialmente in daytime sempre su Canale 5, andando ad occupare lo slot orario della soap spagnola Il Segreto che si sta avviando verso il finale di stagione di sempre.

In attesa di scoprire se Mediaset confermerà queste indiscrezioni sulla nuova programmazione di dicembre della serie turca, l'appuntamento con DayDreamer resta confermato di domenica pomeriggio a partire dalle 16:20 circa sulla rete ammiraglia del Biscione.