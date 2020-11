Buone notizie per tutti i fan di DayDreamer - Le ali del sogno, la Serie TV con protagonista Can Yaman che continua a ottenere risultati d'ascolto clamorosi. A partire da domenica 8 novembre ci sarà una nuova programmazione speciale per la serie che sarà ritrasmessa sul canale free La 5, a partire dalla primissima puntata trasmessa quest'estate in prima visione assoluta su Canale 5, che è stata in grado di conquistare subito il gradimento del pubblico da casa con il racconto delle vicende sentimentali di Can e Sanem.

La nuova programmazione di DayDreamer, dall'8 novembre su La 5

Nel dettaglio, la nuova programmazione di DayDreamer su La 5 (canale 30 del digitale terrestre) prevede che da domenica 8 novembre la serie verrà ritrasmessa dal primo episodio nella fascia oraria dell'access prime time.

La messa in onda, infatti, è prevista con un doppio episodio a partire dalle 19:15 fino alle 21:10 circa, quando poi la linea passerà ai programmi del prime time.

E così gli spettatori potranno rivivere la favola della storia d'amore tra Can e Sanem, fin dal primo giorno in cui si sono incontrati. Nei primi episodi dell'8 novembre, infatti, verrà dato spazio alla giovane Aydin che nella vita sogna di fare la scrittrice e che si ritroverà a essere assunta all'interno di un'agenzia pubblicitaria gestita proprio da Can e da suo fratello Emre.

Una scelta, quella di riproporre DayDreamer dalla prima puntata su La 5, che potrebbe rivelarsi fortunata dal punto di vista degli ascolti. In questi mesi, infatti, la serie ha confermato il suo alto gradimento sul pubblico televisivo italiano, con una media che è arrivata a superare la soglia dei 2.400.000 di spettatori e uno share che oscilla costantemente tra il 16 e il 18%.

Confermata la programmazione del weekend di DayDreamer su Canale 5

Resta confermato, invece, l'appuntamento del weekend con DayDreamer in prima visione assoluta su Canale 5. Sabato 7 novembre la serie andrà in onda nuovamente a partire dalle 14:15 fino alle 16 circa, con una puntata speciale della durata di quasi due ore.

Domenica 8 novembre, invece, l'appuntamento con gli episodi inediti su Canale 5 è previsto alle 16:20 prima di dare spazio a Domenica Live.

E i colpi di scena in questi nuovi appuntamenti con DayDreamer non mancheranno: per Leyla arriverà il momento di voltare pagina dopo la fine della sua relazione con Emre.

La sorella di Sanem accetterà il corteggiamento da parte di Osman e quest'ultimo deciderà di affrettare clamorosamente i tempi, recandosi a casa dei genitori di Leyla per chiedere loro la mano della figlia e ufficializzare così il loro fidanzamento.