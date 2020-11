Prosegue la programmazione di DayDreamer - Le ali del sogno, in onda attualmente nel weekend di Canale 5. Nuovi ostacoli presenti all'orizzonte, non solo per la coppia formata da Can e Sanem, ma anche per gli altri personaggi della serie turca. Infatti nelle puntate in onda sabato 7 alle 14:55 e domenica 8 novembre alle 16:20 l'attenzione si sposterà sui fratelli dei due protagonisti: Emre e Leyla. Le anticipazioni rivelano che Osman chiederà a Leyla di sposarlo e il giovane Divit cercherà di fermare la sorella maggiore di Sanem precipitandosi alla festa di fidanzamento organizzata per lei e il giovane macellaio.

Anticipazioni DayDreamer - Le ali del sogno in onda il 7 e l'8 novembre

Mediaset continuerà a trasmettere DayDreamer - Le ali del sogno anche sabato 7 e domenica 8 novembre. In queste puntate Nihat dovrà fronteggiare le richieste improvvise della clientela in preda all'ossessione per i prodotti biologici. Nel frattempo, alle problematiche lavorative si aggiungeranno quelle familiari. L'uomo, infatti, riceverà la notizia dell'inatteso fidanzamento di una delle sue figlie. La fortunata sarà Leyla che accetterà la corte di Osman, intenzionato a chiedere a Nihat la mano della ragazza. La giovane non sopporterà più le ingerenze di Aylin nel rapporto tra lei ed Emre, per questo deciderà di fidanzarsi con l'amico.

Quest'ultimo chiederà la mano di Leyla a Nihat e alla serata saranno presenti anche Can e CeyCey. Intanto Huma comunicherà al figlio minore la notizia del fidanzamento di Leyla. L'informazione ricevuta dalla madre lo sconvolgerà.

Trama DayDreamer - Le ali del sogno, weekend del 7-8 novembre: Leyla si fidanzerà con Osman

Sabato 7 alle 14:45 e domenica 8 novembre alle 16:20 andranno in onda due nuovi appuntamenti con DayDreamer - Le ali del sogno. Dopo essere venuto a conoscenza della proposta di matrimonio dalla madre Huma, Emre sarà sconvolto a tal punto da precipitarsi a casa della ragazza per impedirle di fidanzarsi con il giovane macellaio.

Successivamente, però, si pentirà del gesto e deciderà di andare via. Nel frattempo, alla Fikri Harika proseguirà senza intoppi la campagna pubblicitaria per la Red Mode Cosmetics. L'umore degli impiegati, però, sarà sconvolto dal licenziamento di Deren. Sanem cercherà di far cambiare idea a Can, ma il fotografo non cambierà idea sulla decisione presa nei confronti della sua dipendente.