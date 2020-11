Le vicende della Serie TV turca DayDreamer - le ali del sogno continuano a movimentare i pomeriggi di Canale 5, ma soltanto la domenica. Nel corso dei nuovi episodi Can Divit (Can Yaman) ''rapirà'' Sanem Aydin (Demet Özdemir) trattenendola nel suo yacht per poter parlare con lei lontano da ogni distrazione. Grazie alla giornata trascorsa insieme, il fotografo e la scrittrice si scopriranno ancora innamorati.

Con il suo gesto il primogenito di Aziz scatenerà la furia di Yigit (Utku Ateş), visto che si vendicherà facendo fallire la Fikri Harika.

DayDreamer, trame turche: Can sequestra Sanem

Dagli spoiler turchi relativi a ciò che accadrà nelle puntate in programma sul piccolo schermo italiano tra qualche settimana, si evince che Can non appena farà ritorno ad Istanbul sarà deciso a riconquistare Sanem.

Il fotografo purtroppo si vedrà costretto a fare nuovamente i conti con Yigit, disposto a tutto per fare breccia nel cuore della scrittrice. L’editore infatti per impedire al primogenito di Aziz di tornare tra le braccia della sorella di Leyla, si prenderà gioco della fanciulla. Yigit lascerà intendere a Sanem che Can è intenzionato a lasciare di nuovo la città. La figlia minore degli Aydin intimorita all’idea di perdere ancora una volta il suo ex fidanzato, si recherà subito al molo e salirà sulla barca di Can per impedirgli di partire. Quest’ultimo coglierà l’occasione al volo per passare un po’ di tempo con la propria amata, dirigendosi in mare aperto. Sanem dopo qualche ora sarà felice di riavere al suo fianco Can.

A questo punto quest’ultimo e la scrittrice avranno modo di raccontarsi tutto ciò che è successo da quando si sono separati.

Successivamente il fotografo, oltre a chiedere scusa a Sanem, le dirà di non essersi mai dimenticato di lei: quest’ultima invece farà sapere a Can di aver capito che non è stato lui a bruciare il suo diario.

Il fotografo farà fare dei salti di gioia alla sua ex fidanzata nell’istante in cui le dirà di voler vendere la sua barca per saldare i debiti della Fikri Hrika. Intanto Yigit, furioso a causa del rifiuto di Sanem alla sua proposta di matrimonio, sarà deciso a vendicarsi. I dipendenti della nota agenzia pubblicitaria invece saranno turbati per la scomparsa della scrittrice, soprattutto perché avrebbe dovuto consegnare delle creme non ancora realizzate ad un importante fornitore.

La sorella di Leyla affronta Yigit, il fotografo esige delle spiegazioni dalla madre Huma

Nel frattempo Yigit mentirà al signor Cemal, dicendogli che la Fikri Harika ha tentato di rubare la ricetta segreta dei cosmetici di sua moglie. Il commerciante, su tutte le furie, si rivolgerà immediatamente alla polizia e farà arrestare tutti i dipendenti dell’agenzia pubblicitaria. Nonostante la situazione sarà abbastanza complicata, Bulut, in veste di avvocato riuscirà a far scagionare i suoi amici. A questo punto Sanem con l’aiuto del legale privato di Can riceverà il brevetto sulla formula dei cosmetici, salvando la Fikri Harika.

La scrittrice dopo essere tornata a creare le sue creme troverà il coraggio di affrontare Yigit, che non avrà altra scelta oltre a quella di ammetterle tutte le sue macchinazioni.

Sanem oltre a far presente all’editore di non voler andare a vivere in Spagna con lui, gli sottolineerà che anche se scriverà il suo secondo romanzo non si allontanerà da Can. Intanto quest’ultimo grazie al detective privato ingaggiato scoprirà che Yigit spesso incontra sua madre Huma (İpek Tenolcay): parecchio sconvolto dalla scoperta fatta, il fotografo esigerà di ricevere delle spiegazioni dalla donna che l’ha partorito. La signora Divit si giustificherà con il primogenito, confessandogli che Yigit è un suo amico: per finire quest’ultimo nonostante non potrà più servirsi della complicità di Huma non demorderà.