Il salto temporale di un anno, che andrà in onda nelle prossime puntate di DayDreamer, mostrerà come sarà cambiata la vita dei principali protagonisti, tra cui quella di Sanem. La giovane Aydin, infatti, non solo sarà diventata una famosa scrittrice, ma si ritroverà ad affrontare un percorso psicologico molto duro a causa della rottura con Can.

Gli Aydin non accolgono Can a braccia aperte

Dopo l'addio con Can, i telespettatori non ritroveranno la Sanem allegra e spensierata di una volta. Dopo che il fotografo la lascerà, visto che si vedrà accusato da Yigit di aver bruciato il diario della giovane Aydin (e quest'ultima gli crederà), la ragazza cadrà in una profonda depressione.

Per superare il dolore si vedrà costretta ad andare in terapia in una clinica psichiatrica, dove verrà sottoposta a una cura farmacologica.

In questo percorso verrà accompagnata da Deniz, la sua terapeuta, che diventerà anche confidente, visto che ormai Ayhan avrà abbandonato Istanbul per ritrovare se stessa e accompagnare il fratello Osman nella sua nuova carriera di attore.

Il ritorno di Can in Turchia turberà parecchio la giovane Aydin, che non riuscirà a capire perché il fotografo sia tornato dopo tutto il male che le ha fatto. Lo accoglierà con freddezza, ma non lo farà solo lei, tutta la famiglia Aydin si stringerà intorno a Sanem, a partire da Leyla. La moglie di Emre non accoglierà il cognato a braccia aperte, anzi, lo saluterà in una maniera abbastanza distaccata.

Il culmine della "freddezza", però, arriverà proprio durante una cena a casa di Sanem.

Nihat non vuole che Can stia accanto a Sanem

Visto l'arrivo di Aziz e Can, i Divit si riuniranno a casa di Sanem per una cena. Anche Nihat e Mevkibe decidono di unirsi loro e loro faranno soprattutto perché temono la reazione della loro figlia minore dopo il ritorno del fotografo, non vogliono vederla soffrire di nuovo.

A cena, però, il clima sarà molto teso e le frecciatine nei confronti di Can non mancheranno, soprattutto da parte di Sanem e Mevkibe. Nihat, durante il pasto, rimarrà stranamente silenzioso, ma prima di rientrare a casa, nel congedarsi, deciderà di scambiare due chiacchiere con Can.

Papà Aydin, infatti, gli chiederà semplicemente di stare lontano da Sanem, perché la sua presenza potrebbe farle solo del male e non vorrebbe rivedere sua figlia immersa nel dolore, dopo quello che ha trascorso tra terapie e degenza in clinica.

Can gli ribadirà che è rimasto in città solamente perché suo padre sta poco bene (in realtà Aziz finge di stare male solo per trattenere il figlio) e che non ha la benché minima intenzione di fare del male a Sanem. I due si congederanno e Can resterà abbastanza provato dal colloquio avuto con Nihat, ma il fotografo riuscirà davvero a stare lontano da Sanem?