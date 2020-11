Proseguono su Canale 5 le avventure di Can e Sanem. In attesa che DayDreamer - Le ali del sogno torni a fare compagnia ai telespettatori di Canale 5 tutti i giorni durante le festività natalizie, le anticipazioni si concentrano su ciò che accadrà durante la puntata di domenica 6 dicembre. Infatti prima di Domenica Live, alle 16:20 circa, i protagonisti della serie tv turca dovranno affrontare nuovi momenti, tra tensione e romanticismo. La minore delle sorelle Aydin farà di tutto per riconquistare la fiducia dell'affascinante fotografo e lo raggiungerà nell'hotel dove si è rifugiato per riflettere.

Sanem tenta di riconquistare il maggiore dei Divit

Domenica 6 dicembre andrà in onda una nuova puntata di DayDreamer, durante la quale saranno numerosi i momenti ricchi di colpi di scena. Grazie all'aiuto di Emre, Sanem scoprirà l'hotel presso il quale Can si trova per potersi allontanare da tutto e tutti e riflettere così sugli avvenimenti che ha dovuto affrontare nell'ultimo periodo. Allo stesso modo, il minore dei Divit darà informazioni errate alla madre circa la destinazione del fotografo. Infatti Huma spingerà Polen a raggiungerlo ma, almeno inizialmente, la scienziata si ritroverà in un luogo sbagliato.

Il fatto di trovarsi nello stesso hotel darà la possibilità a Can e Sanem di confrontarsi sulla "bugia" detta dall'aspirante scrittrice circa la cessione dei diritti del suo profumo a Fabbri, oramai in carcere.

Can, sebbene si renda conto di essere ancora profondamente innamorato della ragazza, avrà molte difficoltà a lasciarsi andare, in quanto non riuscirà più a riporre la sua fiducia nella fidanzata.

Can e Sanem a un seminario di sviluppo personale

Durante il soggiorno nell'hotel, inoltre, Can avrà modo di riflettere non solo sulla sua relazione con Sanem, ma anche sul suo futuro lavorativo.

Il maggiore dei Divit ritroverà la sua passione nei confronti della fotografia e comincerà a pensare in maniera concreta alla proposta di Polen in merito a un lavoro nei Balcani, che lo porterebbe lontano dalla Fikri Harika. Sanem però non si scoraggerà con Can e, fingendo di essere esperta del settore, si iscriverà con Can a un seminario di sviluppo personale.

Nonostante tutti si rendano conto che in realtà è un campo in cui non è esperta, Sanem riuscirà a sfruttare l'occasione per confrontarsi in maniera diretta con Can, utilizzando il seminario come terapia di coppia. I due giovani riusciranno a vedere da una prospettiva diversa i propri errori, ma il fotografo maturerà una scelta molto importante. Infine tra CeyCey e Ayhan ci saranno le prime avvisaglie di crisi, mentre Leyla, intenzionata a non far del male a Osman e delusa dal comportamento di Emre, cercherà d'instaurare con quest'ultimo solo un rapporto di tipo lavorativo.