Diversi colpi di scena accadranno a Daydreamer - Le ali del sogno, la serie tv campione di ascolti delle reti Mediaset. Le trame della nuova puntata che sarà trasmessa l'8 novembre su Canale 5 raccontano che Can deciderà di cacciare Deren dalla Fikri Harika. Leyla Aydin, invece, scoprirà che Aylin Yuksel non è tornata insieme a Emre.

Daydreamer - Le ali del sogno, puntata 8 novembre: Can licenzia Deren

Le anticipazioni di Daydreamer - Le ali del sogno riguardanti la nuova puntata che sarà trasmessa domenica 8 novembre sui teleschermi italiani annunciano importanti colpi di scena.

In dettaglio, Fabbri invierà il nuovo profumo all'agenzia pubblicitaria di Can.

Poi, l'imprenditore francese inviterà il rivale alla presentazione. Questo evento scatenerà il malcontento del maggiore dei Divit, che dovrà scontrarsi anche con McKinnon.

Emre (Birand Tunca), intanto, tenterà di impedire il fidanzamento tra Osman e Leyla (Öznur Serçeler). Per questo motivo, il contabile si precipiterà da lei, peggiorando però la situazione. Poco dopo, il minore dei Divit si pentirà di quello che ha fatto.

Deren, nel frattempo, verrà licenziata dalla Fikri Harika. Can, infatti, non avrà nessuna intenzione di cambiare idea in quanto non sopporta più di essere circondato da persone false. Sanem (Demet Ozdemir), invece, vedendolo adirato, non avrà il coraggio di rivelargli in quale modo ha ottenuto la sua scarcerazione.

Leyla scopre che Aylin non è tornata insieme ad Emre

Nel corso della nuova puntata della serie tv turca con Can Yaman e Demet Ozdemir in onda l'8 novembre su Canale 5, Emre dirà a Can che la loro madre Huma deve vederli con la massima urgenza. In questo frangente, la signora informerà i fratelli Divit di aver divorziato dal loro padre Aziz.

Poi, racconterà di essersi nuovamente sposata e di aver deciso di trasferirsi fuori Istanbul.

Infine Leyla scoprirà che Aylin ha mentito sul ritorno di fiamma con Emre.

Riassunto puntate precedenti

Nelle puntate precedenti di Daydreamer, Leyla è apparsa stanca di soffrire per Emre. Aylin, infatti, le aveva confermato di essere tornata insieme al contabile.

Di conseguenza, la donna ha deciso di voltare pagina, tanto da accettare il corteggiamento di Osman. A tal proposito, il macellaio si è recato da Nihat e Mevkibe per chiedere la mano di Leyla.

Sanem, invece, sospetta che sua sorella abbia accettato la proposta di nozze di Osman solo perché ferita dal contabile e non per vero amore.