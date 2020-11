In DayDreamer, dopo l'uscita di scena di Aylin e Fabbri (entrambi sono stati arrestati per frode durante la puntata del 22 novembre) la serie non rimarrà senza il suo personaggio "cattivo", che andrà a interferire nella storia d'amore tra Can e Sanem, creando non pochi problemi alla coppia. A breve, nelle puntate in onda su Canale 5, arriverà Yigit, che non solo sconvolgerà l'armonia di Sanem a livello sentimentale, ma porterà dei notevoli cambiamenti anche nella vita professionale della giovane Aydin.

Sanem e Yigit s'incontrano per la prima volta: lui la investe con la macchina

Nelle prossime puntate di DayDreamer la storia tra Can e Sanem sarà in bilico.

L'ennesima bugia della giovane Aydin (che ha nascosto al fotografo il fatto di aver ceduto il suo profumo a Fabbri) farà crollare la fiducia che Can prova nei confronti di Sanem, arrivando addirittura al punto di non perdonarla.

La ragazza sarà disperata e sconsolata si rifugerà in uno dei suoi luoghi preferiti, il lungomare. Quando, però, deciderà di andarsene via prendendo un taxi, a causa di una distrazione, verrà investita da una macchina guidata da un certo Yigit. Il ragazzo l'accompagnerà subito in ospedale, dandole tutte le sue attenzioni, che non verranno ben gradita da Can quando giungerà in ospedale.

Per Sanem non ci saranno seri problemi, infatti verrà subito dimessa, ma delle complicazioni di altra natura arriveranno di lì a breve: infatti la giovane Aydin lascerà sul sedile posteriore della macchina il suo diario e Yigit, ritrovandolo, coglierà l'occasione per leggerlo.

Sanem accetta di lavorare per Yigit, lui in realtà è il fratello di Polen

Yigit, in realtà, è un editore e rimarrà colpito dalla scrittura di Sanem, così le proporrà di pubblicare il suo diario e di lavorare nella sua casa editrice di prossima apertura come editor. Per Sanem si potrebbero aprire nuove opportunità professionali, infatti dopo il litigio con Can deciderà di dare la sue dimissioni dalla Fikri Harika, ma dovrà ancora completare il termine di preavviso di 15 giorni, periodo in cui deciderà le sorti della sua carriera.

Ma Can come prenderà la notizia della nuova offerta fatta a Sanem? Ovviamente non bene, il fotografo sarà infastidito della continua presenza di Yigit nella vita della sua (ex) fidanzata. Le brutte sorprese per Can, però, non mancheranno: infatti Sanem, nonostante i suoi successi all'interno della Fikri Harika, deciderà di abbandonare l'agenzia e di accettare l'offerta di Yigit.

Questo, però sarà solo l'inizio: l'editore non sarà una presenza così estranea al fotografo e il tutto verrà portato a galla da Polen. La fisica infatti, giungendo negli uffici della Fikri Harika e vedendo Yigit, svelerà a tutti che è suo fratello.