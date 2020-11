L'annuncio di Alfonso Signorini inerente all’allungamento del GF Vip fino ai primi di febbraio ha rappresentato una doccia fredda per i concorrenti. Tra questi, i più provati sono stati soprattutto Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini. La prima ha reputato impensabile trascorrere le vacanze di Natale lontano da suo figlio.

Per tale ragione, durante una chiacchierata con i compagni d'avventura, la showgirl è sembrata alquanto irremovibile nella sua decisione. La donna ritiene di aver dato tutto il contributo che poteva dare, pertanto, pare andrà via non appena scadrà il contratto.

La decisione di Elisabetta Gregoraci sul GF Vip

Dopo che Signorini ha annunciato il prolungamento del Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci ha avuto uno sfogo con i suoi coinquilini. Nello specifico, la protagonista ha detto: "Ho già deciso io, per chi ha un figlio è diverso". In seguito ha aggiunto: "La mia decisione ce l'ho già, basta così". La donna si sente soddisfatta del percorso fatto, per tale motivo ha ribadito: "Quello che dovevo dare l'ho già dato, quindi vado". Per Elisabetta sembra assurdo trascorrere tutte le vacanze di Natale lontano da suo figlio Nathan e dai suoi affetti. Quando Alfonso ha lasciato intendere che ci fosse un prolungamento del reality, la donna ha ammesso di aver creduto che si trattasse di settimane.

Elisabetta potrebbe essere eliminata in quanto è in nomination

Nel momento in cui ha appreso che il prolungamento fosse di circa due mesi e mezzo, però, non è sembrata pronta a portare avanti la sua esperienza. Elisabetta Gregoraci è attualmente in nomination con Andrea Zelletta, Dayane Mello, Enock Barwuah, Francesco Oppini, Rosalinda Cannavò e Selvaggia Roma.

Per tale motivo, lei stessa ha detto che probabilmente verrà eliminata prima di dicembre. Tuttavia, nel caso in cui questa ipotesi non dovesse verificarsi, lei è assolutamente proiettata verso l'abbandonare la casa del Grande Fratello Vip.

La reazione degli altri concorrenti all'allungamento del reality show

Anche gli altri concorrenti hanno avuto delle reazioni alquanto pesanti. Francesco Oppini, ad esempio, ha manifestato il suo malessere nel trascorrere altri mesi lontano dalla sua fidanzata Cristina. Stefania Orlando, invece, si è detta parecchio preoccupata per i suoi genitori, per suo marito e per il suo cane. Tommaso Zorzi, invece, dopo un primo momento di sconforto, ha confessato ad Alfonso Signorini di essere ancora carico. Durante la nomination, infatti, l'influencer ha detto in confessionale di non essere diventato ancora completamente pazzo, pertanto, per adesso non ha intenzione di mollare tutto.