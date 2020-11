Elisabetta Gregoraci è tra le protagoniste più discusse nella casa del GF Vip. La donna è finita più volte al centro dell'attenzione a causa del suo matrimonio con Flavio Briatore e del suo flirt con Pierpaolo Pretelli. In molti hanno ipotizzato che la dama sia frenata con il coinquilino in virtù di un contratto matrimoniale con il suo ex.

Ebbene, in queste ore, durante una chiacchierata con Giulia Salemi, la showgirl si è lasciata scappare qualcosa in merito. Nel dettaglio ha lasciato intendere di non potersi mostrare con altri uomini in pubblico dopo la fine del rapporto con l'imprenditore.

Le confessioni di Elisabetta a Giulia Salemi

In questi giorni, Elisabetta Gregoraci ha molto legato con Giulia Salemi, la quale ha appena cominciato la sua nuova esperienza al GF Vip. Tra le due sembra essere nata una certa intesa, che sta spingendo la showgirl a fare delle confessioni molto interessanti per i telespettatori. Tutto è cominciato nel momento in cui le due donne si sono concesse qualche ora di relax in giardino. Ad un certo punto, l'influencer ha chiesto alla sua interlocutrice: "Ognuno di voi è libero di frequentare chi vuole senza rotture?". Elisabetta, allora, ha cominciato a ridere in modo isterico e la sua compagna d'avventura ha compreso il suo imbarazzo. Per tale motivo, ha detto: "È una risata isterica questa?

Ok, comprendo".

Flavio Briatore possessivo con Gregoraci

A quel punto, allora, Gregoraci ha proseguito e ha provato a spiegarsi meglio con la coinquilina: "Sono tre anni, mi hai mai vista con qualcuno?". La showgirl, inoltre, ha rivelato di essere stata paparazzata solo una volta in compagnia di un altro uomo, che ha frequentato per due anni.

La donna, però, ha aggiunto che questo rapporto è terminato in modo parecchio brusco diverso tempo fa. La relazione a cui si è fatto riferimento è quella con Francesco Bettuzzi. Dopo aver fatto queste confessioni, Elisabetta ha chiosato dicendo: "F.B. è molto possessivo, sono sua per lui".

Il presunto contratto matrimoniale tra Flavio ed Elisabetta

Queste parole hanno reso più chiaro il concetto alla sua interlocutrice, la quale ha provato a giustificare il comportamento di Flavio Briatore interpretandolo come uno strumento di tutela nei confronti della madre di suo figlio. Ad ogni modo, queste affermazioni di Elisabetta Gregoraci sono sembrate una velata conferma dell'esistenza di un contratto matrimoniale con Flavio Briatore, per il quale lei non può farsi vedere con altri uomini per un determinato lasso temporale. Ricordiamo che un'analoga storia si è verificata diversi anni fa per Tom Cruise e Katie Holmes.