Federica De Benedettis non è in dolce attesa. Da qualche giorno a questa parte alcuni fan della Venere de Il Paradiso delle Signore hanno pensato ad una presunta Gravidanza. A fare chiarezza sui rumors circolati sul suo conto ci ha pensato però la diretta interessata. Federica, su Instagram, ha mostrato il ventre piatto e ha bollato la notizia come una "Fake News".

Le parole dell’attrice

Federica De Benedittis e suo marito Giulio Corso non aspettano un bambino. Nei giorni scorsi, la 30enne aveva confidato ai suoi follower di avere ricevuto una proposta allettante dall'Università di Bologna. Secondo alcuni le parole della De Benedittis costituivano un'escamotage per uscire di scena dal set de Il Paradiso delle Signore, mossa in realtà portata avanti - sempre secondo alcuni - proprio per via della gravidanza.

Nelle scorse ore, sui social network era così comparso un augurio all'indirizzo dei due coniugi in cui c'era scritto: "La nostra Robertina aspetta un bebè. Auguri a Federica e Giulio". Per questo motivo la diretta interessata è intervenuta in prima persona smentendo il gossip sul suo conto: "Per tutti coloro che mi hanno chiesto in questi giorni se sono incinta. No, non sono incinta è una fake news". Per rafforzare le sue parole, la Roberta Pellegrino de Il Paradiso delle Signore ha mostrato il suo ventre piatto.

La scintilla dell'amore tra Federica De Benedittis e Giulio Corso è scoccata molto tempo prima di approdare nel cast de Il Paradiso delle Signore. Federica De Benettis e Giulio Corso sono infatti convolati a nozze a ottobre del 2019 a Roma.

La favola d'amore prosegue a gonfie vele. Durante il periodo di lockdown, l'attrice aveva più volte espresso il desiderio di allargare la famiglia, ma a causa dell'emergenza sanitaria in corso i due coniugi hanno deciso di rimandare i loro progetti. In una vecchia intervista per Di Più Tv la stessa De Benedettis aveva affermato: "E' un'idea che sta maturando, ma mi domando se sia prudente portare avanti una gravidanza ora".

Il futuro lavorativo dei due coniugi

Federica De Benedettis è arrivata a Il Paradiso delle Signore per vestire i panni della Venere Roberta Pellegrino. Giulio Corso invece, ha interpretato il ruolo di Antonio Amato. Federica continua ad essere al centro delle dinamiche della soap opera di Rai 1, per via dei suoi problemi di cuore.

Corso invece, dopo la terza stagione è apparso sul set solamente una volta. Ad oggi non è chiaro se il personaggio di Antonio Amato verrà nuovamente arruolato nel cast de Il Paradiso delle Signore.

I fan di Giulio Corso non tuttavia devono disperare. L'attore infatti, è una delle new entry della serie televisiva Il silenzio dell'acqua nel cui cast si annoverano anche Giorgio Pasotti e Ambra Angiolini. La messa in onda della fiction targata Mediaset è prevista per venerdì 27 novembre.