I concorrenti del GF Vip 5 ora lo sanno: il reality non terminerà a dicembre come inizialmente previsto, ma invece a inizio febbraio, in quanto Mediaset ha deciso di allungarlo di altri due mesi. La notizia - comunicata da Alfonso Signorini durante la diretta di ieri 23 novembre - ha sconvolto gli abitanti della casa più spiata d'Italia, che adesso dovranno decidere se continuare l'avventura oppure se ritirarsi. Se Tommaso, Pierpaolo, Rosalinda, Andrea e Maria Teresa hanno già comunicato la propria volontà di rimanere in gioco, c'è chi ha forti dubbi a riguardo: i primi a voler tornare alla quotidianità potrebbero essere Francesco, Elisabetta e Dayane.

L'annuncio che spiazza i concorrenti del GF Vip

Ieri sera, lunedì 23 novembre, Alfonso Signorini ha comunicato ai vip che il reality al quale stanno partecipando da metà settembre, andrà avanti ancora a lungo.

Dopo aver mostrato un'emozionante clip riassuntiva dei primi due mesi di permanenza tra le mura di Cinecittà, e dopo aver fatto recapitare ai concorrenti dei video messaggi di supporto da parte dei loro parenti, il conduttore del GF Vip ha sganciato la "bomba".

Il direttore di Chi ha spiegato agli inquilini della casa che, visto l'enorme successo che sta ottenendo la quinta edizione, la finale non sarà più a metà dicembre: "Volevo dirvi che Canale 5, Mediaset e il pubblico ci hanno chiesto di andare avanti a lungo.

Passeremo insieme un fantastico Natale e un meraviglioso Capodanno e ci saluteremo a inizio febbraio".

Le parole del presentatore hanno spiazzato tutti i protagonisti, alcuni dei quali si sono lasciati andare al pianto o a un crollo emotivo piuttosto evidente.

Chi resta e chi potrebbe andarsene dal GF Vip

Quando Signorini ha fatto sapere ai concorrenti che la finale del GF Vip 5 sarà l'8 febbraio 2021, essi hanno avuto reazioni contrastanti: qualcuno ha gioito per il successo che sta ottenendo il reality in un momento storico così particolare, qualcun'altro ha invece alluso al fatto che potrebbe scegliere di non rimanere fino alla fine.

I vip che - nelle scorse ore - hanno in qualche modo alluso alla possibilità di lasciare il gioco prima della fine sono Elisabetta Gregoraci (che non se la sentirebbe di passare il Natale lontana dal figlio e dalla famiglia in generale), Dayane Mello (che non sopporta più la lontananza dalla figlia Sofia), Enock e Francesco Oppini (che, pur rispettando il lavoro di chi sta dietro le quinte, non vede l'ora di tornare tra i suoi affetti e al suo lavoro "normale").

Gli abitanti della casa più spiata d'Italia che hanno già confermato la loro volontà di rimanere finché i telespettatori lo vorranno sono: Tommaso Zorzi (che dopo un momento di sconforto ha assicurato "non mollo"), Rosalinda Cannavò (che vorrebbe soltanto rassicurazioni dal fidanzato Giuliano), Pierpaolo Pretelli (che accetta nonostante senta la mancanza del figlio), Andrea Zelletta (che dopo aver fatto tanti provini per entrare, non ci pensa minimamente a ritirarsi) e Maria Teresa Ruta (felice di poter fare compagnia al pubblico).

Si è invece presa del tempo per pensare Stefania Orlando: la conduttrice ha chiesto di poter parlare col marito per sistemare alcune cose burocratiche e familiari che aveva lasciato in sospeso a settembre.

Zorzi litiga con Oppini e Orlando dopo la puntata del GF Vip

L'annuncio sull'allungamento di oltre due mesi del reality, però, ha causato la lite fra alcuni vip: Tommaso si è sentito "tradito" da Francesco dopo avergli sentito dire che si potrebbe anche ritirare dal gioco. I due hanno discusso nella notte e Zorzi ha deciso di cambiare letto, spostandosi accanto a Elisabetta nell'altra camera.

Il pianto di Maria Teresa ha spinto l'influencer a tornare sui suoi passi, ma quando anche Stefania ha preso le parti di Oppini, dicendo che non è meno amico se dovesse lasciare il programma, Zorzi si è arrabbiato di nuovo ed è andato via dalla stanza blu.