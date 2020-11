Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore di mercoledì 2 dicembre, in onda in prima tv su Rai 1, vedono Armando preoccupato per l'ingombrante e pericolosa presenza di Mantovano. Armando proverà a proteggere Marcello ma ne uscirà con le "ossa rotte".

Intanto Umberto, decisamente in una situazione difficile, si appresta ad affrontare Federico. Il giovane Cattaneo ha scoperto di essere il suo vero figlio ma non senza remore.

Il Paradiso delle Signore trama puntata di mercoledì 2 dicembre su Rai 1

Al grande magazzino sta per avvicinarsi la festività di Sant'Ambrogio e, come sempre in questi casi, al Paradiso delle Signore c'è qualcosa di nuovo.

Questa volta si tratta di un'arnia di api che simboleggia la laboriosità e la cooperazione. Rocco e Pietro tengono molto a questa iniziativa, anche se essa non incontra le preferenze delle Veneri. A quel punto Vittorio ha un'illuminazione di cui parla con i due ragazzi.

Intanto Roberta è sempre più indaffarata con i suoi progetti. La sua vita sta per cambiare ed è soddisfatta sia dal punto di vista della carriera universitaria, sia dall'amore. Anche se non può nemmeno immaginare in che guai si trovi il povero Marcello.

La scelta inaspettata di Armando

Continuando con le anticipazioni Il Paradiso delle Signore della puntata di mercoledì 2 dicembre, Armando Ferraris capirà che deve fare qualcosa per Marcello.

La presenza di Mantovano è molto pericolosa e di mezzo c'è anche un'ingente somma di denaro che Marcello gli deve. Una situazione che può degenerare da un momento all'altro.

Armando decide così di affrontare a viso aperto Mantovano, ma ne esce con le "ossa rotte". Il malvivente non solo lo aggredisce, ma gli riduce la bici a un rottame.

Non sapendo che cos'altro fare, Ferraris sfodera la sua consueta generosità e presta i soldi a Marcello.

Federico e Umberto a confronto nella nuova puntata Il Paradiso delle Signore

Silvia non sa più come fare per riavvicinarsi a Federico che, sentendosi preso in giro e tenuto all'oscuro di una verità così importante, se ne è andato di casa.

La malinconia riempie le stanze, ora che anche Luciano è ormai lontano da lei.

Sarà così che Stefania spronerà Silvia a scrivere una lettera al figlio, nella quale poter mettere nero su bianco le proprie spiegazioni e soprattutto il suo amore di madre. Chissà se il giovane Cattaneo tornerà sui suoi passi.

Infine, nella nuova puntata Il Paradiso delle Signore di mercoledì 2 dicembre su Rai 1, Federico sarà pronto ad affrontare il suo vero padre Umberto. Ha bisogno di risposte anche da colui che l'ha messo al mondo e che, come Luciano e Silvia, non gli ha raccontato la verità. L'incontro tra Federico e Umberto sarà denso di emozioni. Il giovane Cattaneo non riuscirà però a credere alla buona fede di Guarnieri e finirà con l'allontanarsi anche da lui.