Ennesimo messaggio in codice per Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip. Dopo i colpetti che la showgirl si è data sul cuore tutte le volte che in puntata si parlava di lei e Pierpaolo, ora sono degli input dall'esterno a catturare l'attenzione dei telespettatori. Il messaggio dell'aereo che ha sorvolato la casa, per omaggiare l'ex signora Briatore, potrebbe arrivare dal suo spasimante misterioso: se lei ha ringraziato le amiche in modo piuttosto vago, gli utenti di Twitter hanno indagato sulla lettera "R" presente nel messaggio, che a quanto pare corrisponderebbe all'iniziale del soprannome di Stefano Coletti.

L'enigmatico aereo per Elisabetta al Gf Vip 5

Nel primo pomeriggio di venerdì 6 novembre, sulla casa del Gf Vip ha sorvolato un aereo per Elisabetta: la calabrese ha ricevuto uno strano ed enigmatico messaggio a poche ore da una nuova puntata in diretta.

"Luce e Charlotte c'era scritto sullo striscione, il tutto accompagnato da un cuore e, dettaglio da non sottovalutare, la lettera "R" di Charlotte era di colore rosso (l'unica, tutte le altre erano nere).

L'ex moglie di Briatore è apparsa un po' perplessa subito dopo aver letto questo messaggio ma, dopo averci pensato, ha detto: "Ah grazie, è da parte di due mie amiche".

"Grazie ragazze, appena esco andremo a Parigi per il nostro weekend".

Gli abitanti della casa sono rimasti un pochino sorpresi da questo stringato messaggio, soprattutto perché la soubrette non ha saputo giustificarlo immediatamente, ma ci ha riflettuto e poi l'ha attribuito a due sue care amiche.

L'ipotesi del web sull'ultimo aereo per Elisabetta Gregoraci al Gf Vip

A far insospettire i fan del GF Vip sulla veridicità della versione fornita Elisabetta sono stati due particolari: i nomi attribuiti a due amiche delle quali Elisabetta non ha mai parlato in casa (anche il fatto che su Instagram non segue nessuna che si chiami così) e la lettera R scritta di un colore diverso rispetto alle altre.

Sapendo che nelle scorse settimane ha taciuto sui vari messaggi in codice, è probabile che anche stavolta la showgirl abbia mentito ai coinquilini su chi fosse il vero mittente di questo regalo.

Pretelli, inoltre, si è ricordato di una confessione che gli ha fatto la calabrese qualche giorno fa: Luce è uno dei nomi che vorrebbe dare a un'eventuale figlia femmina.

La teoria che stanno formulando molti utenti di Twitter, dunque, è che Luce e Charlotte non siano due amiche di Elisabetta, ma che qualcuno che la sta aspettando fuori l'avrebbe voluta rassicurare sul loro futuro tirando in ballo un suo desiderio (di avere altri bambini, magari femmine) e rimarcando su una lettera in particolare.

L'ombra di 'Rio' al Gf Vip: sarebbe il pilota Coletti

Tra i tanti commenti che sono stati scritti su Twitter, in merito al messaggio ricevuto da Elisabetta Gregoraci, spiccano quelli che tirano in ballo il presunto fidanzato misterioso della concorrente del GF Vip.

"Non siamo scemi. Questo aereo ha un significato preciso e noi non possiamo capirlo", "Come fate a essere fan di una che prende per il c...

tutta Italia dicendo che Luce e Charlotte sono due sue amiche di Parigi", "Io piena, faccio un disegnino per chi non ci arriva: Luce e Charlotte sono le gemelle che desidera. La R rossa è la firma di Rio. Lei è convinta di fare fessi tutti".

Insomma, il mittente di questo discusso regalo sarebbe "Rio", ovvero il pilota che vive a Montecarlo col quale Elisabetta avrebbe una relazione segreta da qualche tempo. A nascondersi dietro a questo sopranome sarebbe Stefano Coletti, un trentenne che la vippona ha ammesso di conoscere sebbene continui a dichiararsi ufficialmente single.