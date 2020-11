A circa 24 ore da una nuova puntata del GF Vip 5, gli addetti ai lavori hanno diramato un comunicato ufficiale per informare i telespettatori che il televoto di questa settimana è stato annullato. Uno dei concorrenti subirà un provvedimento disciplinare nel corso della diretta del 6 novembre, e dovrebbe essere uno dei nominati: Oppini, Ruta, Orlando, Morra e Brosio.

Nuovo provvedimento per i concorrenti del GF Vip

Cosa avranno combinato stavolta i vipponi? È questa la domanda che si stanno facendo i fan del GF Vip dopo aver letto il comunicato che la produzione ha condiviso sui social nella serata di giovedì 5 novembre.

A ridosso di una nuova puntata in diretta, infatti, il televoto che vedeva a rischio ben cinque abitanti della casa, è stato annullato per una ragione ancora poco chiara.

"Il televoto è stato annullato a causa di un provvedimento disciplinare nei confronti di un concorrente. Nella puntata di domani saranno chiariti tutti i dettagli di questa decisione", si legge nel messaggio che gli addetti ai lavori hanno voluto far arrivare ai telespettatori a 24 ore circa dal prossimo appuntamento in prima serata. Chiunque abbia espresso una preferenza tra i cinque nominati, sarà rimborsato come è già accaduto qualche volta nelle scorse settimane (quando ci sono state le squalifiche di Fausto Leali e Denis Dosio).

I personaggi che rischiano domani al GF Vip

Il televoto che è stato appena annullato, vedeva contrapposti cinque protagonisti della quinta edizione del GF Vip: Stefania Orlando, Paolo Brosio, Maria Teresa Ruta, Francesco Oppini e Massimiliano Morra. Uno di questi vipponi il 6 novembre avrebbe dovuto lasciare definitivamente la casa per volere del pubblico, e sarebbe toccato al meno votato tra i cinque nominati.

La scelta della produzione del reality di rendere nullo questo televoto, però, sta facendo discutere tra i telespettatori: a pochi, infatti, è chiaro il motivo che ha spinto gli addetti ai lavori a prendere l'ennesimo drastico provvedimento nei confronti di uno dei concorrenti. Potrebbe essere Brosio il destinatario della punizione in arrivo domani sera: il giornalista è già stato mandato di diritto in nomination dopo aver fatto vari spoiler sull'esterno, e in questi giorni si è lamentato parecchio per il trattamento che ha ricevuto da quando è entrato nella casa.

Sugli altri inquilini a rischio, invece, ci sono poche teorie sul perché potrebbero essere espulsi dal gioco: i fan, infatti, non hanno notato alcun comportamento particolarmente sbagliato da parte di Stefania, Massimiliano, Maria Teresa e Francesco di recente.

Provvedimento per Zelletta al GF Vip 5

Un vippone che domani sera sarà sicuramente rimproverato da Alfonso Signorini, è Andrea Zelletta. Il conduttore, nel corso dell'ultima puntata di Casa Chi che è andata in onda sul web, ha anticipato che il tronista sarà punito esattamente come è accaduto con Paolo Brosio per aver spoilerato cose che accadranno nelle prossime puntate. L'annullamento del televoto di questa settimana, però, non dovrebbe avere nulla a che fare col pugliese: il ragazzo, infatti, non era in nomination quindi non avrebbe molto senso bloccare i voti della gente per mettere in atto un provvedimento disciplinare verso uno dei concorrenti non a rischio.

Sempre il 6 novembre, nella casa entreranno due nuovi inquilini: Stefano Bettarini e Giulia Salemi da domani saranno ufficialmente in gioco e presto potrebbe raggiungerli anche Selvaggia Roma, che proprio in queste ore ha fatto sapere di essere risultata negativa all'ultimo tampone fatto per il coronavirus.