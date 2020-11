Non corre buon sangue tra Elisabetta Gregoraci, una protagonista della quinta edizione del GF Vip, e l'opinionista Antonella Elia. Dopo aver battibeccato in diverse puntate in diretta, le due continuano a punzecchiarsi anche a distanza.

Nelle scorse ore la collega di Pupo si è esposta su Instagram per contestare il comportamento col quale Elisabetta starebbe illudendo Pierpaolo da mesi all'interno della casa più spiata d'Italia.

Antonella stronca l'unica 'coppia' del GF Vip 5

Ieri, venerdì 27 novembre, Antonella Elia ha fatto una diretta su Instagram in condivisione con Guenda Goria. Le due hanno parlato ovviamente del GF Vip, che le vede protagoniste da oltre due mesi, una nel ruolo di concorrente ormai eliminata e l'altra in quello di pungente opinionista.

Una delle vip che Antonella Elia sembra non sopportare, è Elisabetta. A far storcere il naso alla commentatrice dallo studio, è soprattutto il rapporto mai concretizzatosi tra la Gregoraci e Pretelli: i due si definiscono da mesi "amici speciali", ma non si sono mai lasciati andare a nessuna affettuosità più importante perché lei ha alzato dei paletti insormontabili.

Quando la figlia di Maria Teresa Ruta le ha chiesto di esprimere un parere sull'unica "coppia" della quinta edizione, Elia è stata schietta soprattutto nei confronti dell'ex signora Briatore.

Elisabetta criticata per il legame con Pretelli al GF Vip

"Ma basta con questa Gregoraci, che noia. Lunedì sera lo dirò in trasmissione che questa sfarfalleggia in giro", ha esordito Antonella nel breve ma pungente sfogo che ha avuto contro la concorrente del GF Vip 5.

"Sai com'è che lei tiene Pierpaolo? Perché ci si struscia. Quando lei lo fa, lui si avvinghia. In questi giorni si era svegliato e io esultavo, ma alla fine nulla, non c'è verso", ha aggiunto la Elia in merito al chiacchierato legame tra i due che i fan hanno ribattezzato "gregorelli".

L'opinionista del reality Mediaset, dunque, si dice stufa di assistere al "tira e molla" tra Elisabetta e Pretelli, soprattutto sapendo che lei non si lascerà mai andare davanti alle telecamere per pudore e probabilmente anche per un contratto post matrimoniale che ha firmato in accordo con Flavio Briatore.

Possibili addii al GF Vip il 7 dicembre

Da quando Alfonso Signorini ha informato i concorrenti del consistente allungamento che ha subito il reality Mediaset (la finale è stata spostata da metà dicembre ai primi di febbraio), alcuni inquilini si sono detti contrari a proseguire il percorso nella casa per altri due mesi e mezzo: Elisabetta Gregoraci sarebbe fra i vip che potrebbero ritirarsi dal gioco quando ci si avvicinerà al giorno in cui si sarebbe dovuta concludere la quinta edizione.

Chiacchierando con Pierpaolo, la calabrese si è lasciata sfuggire la data del suo possibile addio al format: "Sono qui per gli ultimi giorni, godiamocela. Io il 7 vado via. Se non il 4, vado via il 7. Seria, domani faccio delle telefonate".

Gli altri concorrenti che hanno alluso alla possibilità di abbandonare il programma a inizio dicembre sono: Enock (che dopo la notizia dell'allungamento ha ceduto allo sconforto), Dayane (che vorrebbe trascorrere il Natale con la figlia Sofia) e Francesco Oppini (che sente tanto la mancanza della fidanzata e della sua attività). Il possibile ritiro del figlio della Parietti, ha messo in crisi Tommaso Zorzi: i due amici hanno litigato e poi fatto pace in questi giorni, ma l'influencer continua a dire che se Oppini dovesse andare via lui non saprebbe come continuare.