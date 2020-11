Durante un litigio con Pierpaolo Pretelli all'interno della casa del Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci ha svelato la data in cui intende lasciare il reality. La showgirl sembra determinata a non continuare questo percorso fino a febbraio ed ha confessato di voler uscire il 7 dicembre.

La lite tra Elisabetta e Pierpaolo

Tra Gregoraci e Pretelli c'è stata un'ennesima lite scatenata da alcune accuse da parte della showgirl nei confronti dell'ex velino. Elisabetta ha messo in dubbio il sentimento che Pierpaolo avrebbe provato per lei. "Il tuo è stato un innamoramento finto", ha affermato Gregoraci.

Pretelli non ha preso bene le parole della showgirl e si è confidato con Maria Teresa, Stefania e Giulia, rivelando che l'unica paura di Elisabetta è quella di poter passare per quella che fa star male le persone. Durante la chiacchierata con le altre concorrenti, Pierpaolo ha sottolineato di essere stato un libro aperto nei confronti di Gregoraci e che quindi non hanno molto senso le sue accuse. "Vuoi solo amicizia? Allora comportati da amica", ha sottolineato l'ex velino. Dopo una giornata in cui i due non si sono dati molta confidenza, Pierpaolo ha deciso di fare il primo passo e si è avvicinato alla showgirl per fare pace. Anche Elisabetta è apparsa felice di mettere il rancore da parte e di riprendere la loro amicizia.

Elisabetta ha svelato la data in cui lascerà il reality

Dopo la comunicazione di Alfonso Signorini fatta durante la puntata del 23 novembre riguardo il prolungamento del Gf Vip, Elisabetta si è detta convinta di voler lasciare la casa. Gregoraci, mentre discuteva con Pierpaolo, si è lasciata sfuggire addirittura la data in cui vorrebbe abbandonare il reality.

Dopo il loro litigio Elisabetta ha invitato Pretelli a viversi bene gli ultimi giorni in cui lei resterà nella casa. La showgirl in modo molto serio gli ha spiegato: "Io il 7 dicembre vado via". Elisabetta ha addirittura affermato che potrebbe lasciare la casa anche prima, intorno al 4 dicembre. La donna ha esortato l'ex velino a prendere tutto con più leggerezza e che arrivare a non parlarsi più è una conclusione esagerata.

"Domani faccio le telefonate", ha spiegato Elisabetta. Sembra quindi che la showgirl sia molto decisa sulla scelta che ha preso fin dall'inizio e non intende cambiare idea. Nonostante il videomessaggio ricevuto durante la puntata da parte di suo figlio Nathan, in cui la esortava a non abbandonare il reality, Elisabetta sembra non sopportare più la lontananza da suo figlio.